Перебував на даху потяга: у Києві 12-річного хлопчика вразило струмом

На місці події працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські

Дитина з важкими опіками госпіталізована до медичного закладу

Поліцейські встановлюють обставини травмування 12-річного підлітка на станції «Київ-Волинський». Він отримав важкі опіки на даху електрички. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, неповнолітній виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом

«Хлопця з важкими опіками лікарі госпіталізували до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місці події працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Обставин події з’ясовуються.

Нагадаємо, на Київщині потяг на смерть збив 18-річного хлопця. 13 січня, близько 11:55 години, до поліції надійшло повідомлення від начальника залізничної станції «Боярка», що на 876 кілометрі в межах станції «Тарасівка» смертельно травмовано молодого хлопця.

До слова, у Білоцерківському районі Київської області неповнолітню під час риболовлі уразило струмом. Після цього потерпілу терміново госпіталізували до лікарні у важкому стані.