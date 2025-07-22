Обмеження повноважень НАБУ та САП. Противники рішення парламенту проводять акції

Протестувальники вимагають, аби президент наклав вето на законопроєкт №12414

У різних містах України проходять протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагають накласти вето на закон. Про це повідомляє «Главком».

Протести відбуваються у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. На вулицях цих міст вийшли сотні людей. Громадяни прийшли з плакатами та вимагаються, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

❗️У Києві біля театру Франка зібралися протестувальники через резонансний законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ і САП pic.twitter.com/bGpPNSNc80 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2025

Варто зазначити, що на сайті парламенту перестали відображатися картки із законопроєктами, зокрема й №12414. Повідомлялося, що тривають технічні роботи, водночас інші вкладки працюють у звичному режимі.

Як відомо, в умовах воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження. Для цього організаторам необхідно звертатися за погодженням до виконавчих органів міських, селищних і сільських рад не пізніше, ніж за пʼять робочих днів до дня проведення заходу. Водночас кількість осіб, які беруть участь у заходах, не повинна перевищувати розрахункової місткості найближчої захисної споруди(найпростішого укриття).

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати законопроєкт №12414, ухвалений сьогодні у Верховній Раді. За словами Кривоноса, цей документ фактично переводить діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у залежний режим.

Кривонос заявив під час пресбрифінгу: «Дві незалежні інституції – НАБУ і САП фактично повністю переводяться в залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Зараз іще є підпис президента України і ми просимо не підписувати цей законопроект, повернути його з відповідним вето».

До слова, за законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, сьогодні проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».

Як повідомлялося, Європейський Союз поки не розглядає призупинення фінансової підтримки Україні попри стурбованість діями влади щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.