Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Айтівець на Буковині «мінував» освітні заклади, щоб перейти на дистанційне навчання

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Айтівець на Буковині «мінував» освітні заклади, щоб перейти на дистанційне навчання
Зловмисник проведе півтора року за ґратами
фото: з відкритих джерел

Чоловіка зобов’язали відшкодувати понад 10 тисяч гривень збитків, завданих протиправними діями

Шевченківський районний суд Чернівців визнав винним чоловіка, який розсилав фейкові повідомлення про мінування закладів освіти, призначивши йому покарання у вигляді одного року і шести місяців позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обласну поліцію.

У прокуратурі уточнили, що 26-річний спеціаліст інформаційних технологій закладу освіти упродовж кількох місяців тероризував школи та дитячі садки Чернівців неправдивими повідомленнями про нібито закладені вибухові пристрої. Кожен виклик змушував призупиняти навчальний процес та евакуйовувати дітей і педагогів. На місце оперативно прибували вибухотехніки, кінологи та представники інших спецслужб. На щастя, жодного разу небезпечних предметів або вибухових речовин не виявили.  

Створюючи паніку та зриваючи навчальний процес вчитель діяв із наміром перевести навчальні заклади на дистанційний формат навчання.

Під час досудового розслідування працівники кіберполіції Буковини спільно зі співробітниками Чернівецького районного управління поліції та колегами обласного Управління СБУ зібрали обґрунтовані докази вини фігуранта.

Райсуд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Відтак, за вироком суду обвинувачений проведе півтора року за ґратами.

Крім того, він зобов’язаний відшкодувати понад 10 тисяч гривень збитків, завданих своїми протиправними діями.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування й тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

«Главком» писав, що українські правоохоронці провели спільну з іноземними колегами спецоперацію, під час якої встановили, що мешканець Дніпра здійснив низку завідомо неправдивих повідомлень про замінування освітніх закладів, а також центрів дозвілля на території зазначених Чехії, Словаччини та Литви.

Читайте також:

Теги: поліція Буковина замінування Чернівці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національній поліції України – 10 років: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Національній поліції України – 10 років: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
4 липня, 09:07
Комунальники звернулись до правоохоронців через крадіжку дерев
У столичному сквері викрадено дерева, висаджені на честь загиблих журналістів
2 липня, 11:41
Чоловік на замовлення російських спецслужб підпалював об'єкти інфраструктури
У двох областях України затримано диверсантів
11 липня, 06:39
Головні новини ночі проти 14 липня
Трамп підтвердив передачу Patriot Україні: головне за ніч
14 липня, 05:13
Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі
Підтоплення столичного метро. Руслану Кандибору повідомлено про підозру
10 липня, 15:12
Незачинене вікно в автівці може коштувати водію 340 гривень
В Україні за відчинене вікно в авто водії можуть отримати штраф
23 липня, 15:56
Надзвичайники закликають громадян бути обачними
Буковину накрила негода: розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали
18 липня, 20:35
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
«Мінував» заклади у Чехії, Словаччині та Литві: мешканець Дніпра отримав підозру
22 липня, 15:18
Пошуки п'ятирічного хлопчика завершилися сьогодні вранці. Дитину повернуто додому
На Київщині знайдено зниклого п'ятирічного хлопчика: деталі пошукової операції
Сьогодні, 10:18

Суспільство

Агент ФСБ, який планував теракти біля військових об'єктів, отримав термін
Агент ФСБ, який планував теракти біля військових об'єктів, отримав термін
У Полтаві в лікарні під час ендоскопії помер неповнолітній хлопчик
У Полтаві в лікарні під час ендоскопії помер неповнолітній хлопчик
Айтівець на Буковині «мінував» освітні заклади, щоб перейти на дистанційне навчання
Айтівець на Буковині «мінував» освітні заклади, щоб перейти на дистанційне навчання
У Кривому Розі ВАЗ зіткнувся з автокраном: загинув водій
У Кривому Розі ВАЗ зіткнувся з автокраном: загинув водій
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналісткою Вікторією Рощиною
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналісткою Вікторією Рощиною
На Дніпропетровщині волонтери евакуювали останнього мешканця прифронтової громади
На Дніпропетровщині волонтери евакуювали останнього мешканця прифронтової громади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2025
52K
НАБУ-скандал. Зеленський вперше прокоментував мітинги
46K
Міносвіти змінює школярам навчальну програму: що вивчатимуть діти з нового року
22K
Син відомого телеведучого втратив руку на фронті
21K
«Це було пекло»: туристи скаржаться на відпочинок на популярному грецькому острові

Новини

«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Сьогодні, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:35
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua