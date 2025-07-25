Айтівець на Буковині «мінував» освітні заклади, щоб перейти на дистанційне навчання

Чоловіка зобов’язали відшкодувати понад 10 тисяч гривень збитків, завданих протиправними діями

Шевченківський районний суд Чернівців визнав винним чоловіка, який розсилав фейкові повідомлення про мінування закладів освіти, призначивши йому покарання у вигляді одного року і шести місяців позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обласну поліцію.

У прокуратурі уточнили, що 26-річний спеціаліст інформаційних технологій закладу освіти упродовж кількох місяців тероризував школи та дитячі садки Чернівців неправдивими повідомленнями про нібито закладені вибухові пристрої. Кожен виклик змушував призупиняти навчальний процес та евакуйовувати дітей і педагогів. На місце оперативно прибували вибухотехніки, кінологи та представники інших спецслужб. На щастя, жодного разу небезпечних предметів або вибухових речовин не виявили.

Створюючи паніку та зриваючи навчальний процес вчитель діяв із наміром перевести навчальні заклади на дистанційний формат навчання.

Під час досудового розслідування працівники кіберполіції Буковини спільно зі співробітниками Чернівецького районного управління поліції та колегами обласного Управління СБУ зібрали обґрунтовані докази вини фігуранта.

Райсуд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Відтак, за вироком суду обвинувачений проведе півтора року за ґратами.

Крім того, він зобов’язаний відшкодувати понад 10 тисяч гривень збитків, завданих своїми протиправними діями.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування й тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

«Главком» писав, що українські правоохоронці провели спільну з іноземними колегами спецоперацію, під час якої встановили, що мешканець Дніпра здійснив низку завідомо неправдивих повідомлень про замінування освітніх закладів, а також центрів дозвілля на території зазначених Чехії, Словаччини та Литви.