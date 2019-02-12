У столиці обрано місце для Меморіалу загиблим киянам-учасникам АТО



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У Києві з'явиться Меморіал загиблим учасникам АТО

Попередньо визначили місце на початку Володимирського узвозу

Столична влада визначилася з місце розташування Меморіалу загиблим киянам - учасникам АТО.

У понеділок, 11 лютого, під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслава Непопа було проведено відповідну робочу групу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник мера Києва Володимир Бондаренко.

«Попередньо визначили місце на початку Володимирського узвозу біля Парламентської бібліотеки. Попереду - підготовка документів та проведення архітектурного конкурсу», - написав він.

Бондаренко також повідомив, що невдовзі офіційний статус отримають і попередньо встановлені 17 пам'ятних знаків та 33 меморіальні дошки в районах.

«Загалом на території столиці з 2014 року облаштовано 27 пам'ятних знаків та більше 100 меморіальних дошок Героям Небесної сотні та загиблим учасникам АТО», - розповів він.

Нагадаємо, після багаторазових відтермінувань у Києві розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу Героїв Небесної сотні.