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    У столиці обрано місце для Меморіалу загиблим киянам-учасникам АТО

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    У Києві з'явиться Меморіал загиблим учасникам АТО - У столиці обрано місце для Меморіалу загиблим киянам-учасникам АТО
    У Києві з'явиться Меморіал загиблим учасникам АТО

    Попередньо визначили місце на початку Володимирського узвозу

    Столична влада визначилася з місце розташування Меморіалу загиблим киянам - учасникам АТО.

    У понеділок, 11 лютого, під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслава Непопа було проведено відповідну робочу групу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник мера Києва Володимир Бондаренко.

    «Попередньо визначили місце на початку Володимирського узвозу біля Парламентської бібліотеки. Попереду - підготовка документів та проведення архітектурного конкурсу», - написав він.

    Бондаренко також повідомив, що невдовзі офіційний статус отримають і попередньо встановлені 17 пам'ятних знаків та 33 меморіальні дошки в районах.

    «Загалом на території столиці з 2014 року облаштовано 27 пам'ятних знаків та більше 100 меморіальних дошок Героям Небесної сотні та загиблим учасникам АТО», - розповів він.

    Нагадаємо, після багаторазових відтермінувань у Києві розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу Героїв Небесної сотні.

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