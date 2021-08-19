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    Економіка та фінанси

    Доведеться викидати? На Херсонщині аграрії продають кавуни за смішною ціною (відео)

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    Фермери скаржаться на відсутність збуту, хоча по всій Україні кавуни коштують 5-10 гривень - Доведеться викидати? На Херсонщині аграрії продають кавуни за смішною ціною (відео)
    Фермери скаржаться на відсутність збуту, хоча по всій Україні кавуни коштують 5-10 гривень
    Фото з відкритих джерел

    Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло

    На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Один з фермерів настільки зневірився, що вирішив «позбавлятися» від кавунів, віддаючи їх за максимально низькою ціною.

    Відео з урожаєм фермер з села Михайлівка Скадовського району опублікував у Facebook, передає видання kherson.net.

    Чоловік зняв на відео поля з тоннами зібраного врожаю кавунів. Фермер із сумом розповів, що баштанні нікому не потрібні. За словами чоловіка, ціни на кавуни максимально низькі – від 70 копійок за кілограм. Аграрій запрошує усіх охочих приїжджати на поля і купувати урожай.

    «Кавун від 70 копійок до гривні, нікому він тут не потрібен. Приїжджайте, купуйте, будемо раді всім», – повідомив автор відео.

    Дійсно, на відео можна помітити безліч машин з тоннами кавунів. У коментарях користувачі дивуються від того, наскільки знецінюється праця аграріїв. По всій Україні кавуни популярні на ринках і в магазинах. Люди з нетерпінням чекали серпня і сезону херсонського врожаю, проте ціна на баштанні залишається як і раніше високою.

    У Києві, в середньому, кавуни коштують по 8-10 гривень за кілограм, в інших містах і областях України ціна на баштанні особливо не відрізняється. У деяких регіонах можна знайти кавуни навіть по 4 гривні, проте дешевше купити не вдасться.

    Коментатори відзначають, що якщо фермери не зуміють продати кавуни навіть за такими низькими цінами, то їм доведеться викидати весь урожай.

    Нагадаємо, що 350 тонн херсонських кавунів пливуть до Києва. Коли баржа прибуде до столиці.

    Теги: Херсонщина ціни аграрії урожай фермер ягода
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    Доведеться викидати? На Херсонщині аграрії продають кавуни за смішною ціною (відео)