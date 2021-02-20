Погода 21 лютого: по всій країні потепління, особливо на Закарпатті

Погода у неділю буде хмарною, але з проясненнями.

Синоптики застерігають від ймовірного падіння бурульок

У неділю, 21 лютого, погода в Україні буде хмарною але без опадів, за виключенням східних областей, де очікується слабкий сніг. Про повідомляє Український гідрометеоцентр.

Прогноз Українського гідрометцентру на завтра

Уночі морози не планують відступати. Однак вдень буде «плюсова» температура, найтепліше – на Закарпатті.

На Західній Україні протягом усієї доби буде сухо, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів показуватимуть +2...+5 градусів. На Закарпатті буде найтепліше – +6...+8 градусів. У східних регіонах періодично йтиме слабкий сніг. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів.

На Півночі країни синоптики опадів не прогнозують. Позначки на термометрах покажуть +1...+4 градуси. У південних областях завтра також буде сухо. Там слід очікувати +2...+5 градусів.

У Києві 21 лютого мінлива хмарність, але без опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +1…+3 градусів. Надалі потепління посилиться.

«Дуже треба бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, великими конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Як повідомлялось раніше, синоптики дали прогноз погоди у країні на місяць.