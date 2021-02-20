Погода 21 лютого: по всій країні потепління, особливо на Закарпатті
Синоптики застерігають від ймовірного падіння бурульок
У неділю, 21 лютого, погода в Україні буде хмарною але без опадів, за виключенням східних областей, де очікується слабкий сніг. Про повідомляє Український гідрометеоцентр.
Уночі морози не планують відступати. Однак вдень буде «плюсова» температура, найтепліше – на Закарпатті.
На Західній Україні протягом усієї доби буде сухо, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів показуватимуть +2...+5 градусів. На Закарпатті буде найтепліше – +6...+8 градусів. У східних регіонах періодично йтиме слабкий сніг. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів.
На Півночі країни синоптики опадів не прогнозують. Позначки на термометрах покажуть +1...+4 градуси. У південних областях завтра також буде сухо. Там слід очікувати +2...+5 градусів.
У Києві 21 лютого мінлива хмарність, але без опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +1…+3 градусів. Надалі потепління посилиться.
«Дуже треба бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, великими конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду», – повідомила синоптик Наталка Діденко.
Як повідомлялось раніше, синоптики дали прогноз погоди у країні на місяць.