У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)

Під час акції на мосту вивісили банер із написом FreeViasna, який упродовж місяця залишатиметься на цьому місці

У Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі під назвою FreeViasna. Захід провели українські правозахисники та активісти на пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні, інформує «Центр Громадянських свобод» на сторінці у Facebook.

За словами організаторів, акція – це частина міжнародної кампанії солідарності з активістами білоруського правозахисного центру «Вясна», яких позбавили волі за політичними мотивами.

Зокрема, сьогодні рівно рік, як була затримана перша представниця «Вясни» – Марфа Рабкова.

Учасники акції розповіли історії незаконно ув’язнених білорусів та нагадали, що умови утримання для всіх політичних в’язнів у цій країні, в тому числі і правозахисників, – нестерпні. Зокрема, їм навмисно створюють обмеження в листуванні і побаченнях, не допускають адвокатів. Крім того, в’язні стикаються з психологічним тиском.

Також відомо, що багато з політв’язнів в Білорусі важко перехворіли на Covid-19, однак їм не надається належна медична допомога.

Під час акції на мосту вивісили банер із написом FreeViasna, який упродовж місяця залишатиметься на цьому місці.

Нагадаємо, 8 вересня у Києві відзначили День білоруської військової слави на честь перемоги в битві під Оршею 1514 року. Святкування, яке заборонене в Білорусі, у столиці символічно пройшло на вулиці Білоруська, 22

Учора, 16 вересня, стало відомо, що співробітники СБУ затримали в одному із київських хостелів 12 громадян Білорусі.