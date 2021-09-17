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    У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)

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    Учасники акції розповіли історії незаконно ув&rsquo;язнених білорусів - У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)
    Учасники акції розповіли історії незаконно ув’язнених білорусів
    Фото: Центр Громадянських Свобод/Facebook

    Під час акції на мосту вивісили банер із написом FreeViasna, який упродовж місяця залишатиметься на цьому місці

    У Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі під назвою FreeViasna. Захід провели українські правозахисники та активісти на пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні, інформує «Центр Громадянських свобод» на сторінці у Facebook.

    За словами організаторів, акція – це частина міжнародної кампанії солідарності з активістами білоруського правозахисного центру «Вясна», яких позбавили волі за політичними мотивами.

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    У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)
    У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)
    У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)
    У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)
    У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)
    У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)
    У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)

    Зокрема, сьогодні рівно рік, як була затримана перша представниця «Вясни» – Марфа Рабкова.

    Учасники акції розповіли історії незаконно ув’язнених білорусів та нагадали, що умови утримання для всіх політичних в’язнів у цій країні, в тому числі і правозахисників, – нестерпні. Зокрема, їм навмисно створюють обмеження в листуванні і побаченнях, не допускають адвокатів. Крім того, в’язні стикаються з психологічним тиском.

    Також відомо, що багато з політв’язнів в Білорусі важко перехворіли на Covid-19, однак їм не надається належна медична допомога.

    Під час акції на мосту вивісили банер із написом FreeViasna, який упродовж місяця залишатиметься на цьому місці.

    Нагадаємо, 8 вересня у Києві відзначили День білоруської військової слави на честь перемоги в битві під Оршею 1514 року. Святкування, яке заборонене в Білорусі, у столиці символічно пройшло на вулиці Білоруська, 22

    Учора, 16 вересня, стало відомо, що співробітники СБУ затримали в одному із київських хостелів 12 громадян Білорусі.

    Теги: Білорусь правозахисники СБУ акція активісти
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    У столиці пройшла акція солідарності з ув’язненими правозахисниками Білорусі (фото)