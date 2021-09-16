СБУ пояснила, за що затримала 12 білорусів у Києві

Білоруський дім заявив про затримання білорусів в Україні

Затримана волонтерка допомагає білорусам, які були змушені емігрувати через репресії

Співробітники СБУ затримали в одному із київських хостелів 12 громадян Білорусі. Серед них двоє нелегально перетнули кордон України, сказав речник СБУ Артем Дехтяренко, пише «РБК-Україна».

«СБУ, у межах своїх функціональних завдань з протидії нелегальній міграції, спільно з Нацполіцією бере участь у операції «Мігрант». Вона триває з 1 по 31 вересня та передбачає низку заходів із виявлення осіб, які нелегально опинилися на території України», – відзначив Дехтяренко.

Напередодні Білоруський дім в Україні повідомив про затримання п’ятьох громадян Білорусі в Україні, серед яких є волонтерка Олена Жаркевич.

«Вчора Олена допомагала у легалізації нашого земляка, колишнього силовика – одного з тих, хто вперше відмовився бити протестувальників і подав у відставку після серпневих подій. Після звільнення йому вдалося тричі отримати «на добу» і «кримінальний термін», – йдеться у повідомленні Білоруського дому в Україні.

Повідомлялося, що у будинку, де живе Жаркевич, затримали чотирьох осіб. За даними Білоруського дому в Україні, ще одну дівчину затримали за іншим місцем проживання в Києві. Водночас організація не вказує, коли саме затримували білорусів.

Один із затриманих – Віталій Таргонський, пише у Telegram Білоруський дім. Втім його, за повідомленням, вже відпустили.

Подруга Олени Жаркевич розповіла Білоруській службі Радіо Свабода, що в Києві є будинок, де білоруси, які рятуються від репресій, знаходять притулок. Деякі з них нелегально потрапили в Україну. Олена Жаркевич допомогла білорусам легалізуватися в Україні.

15 вересня у Києві міграційна служба проводила операцію «Мігрант» для виявлення іноземців, які порушили умови перебування в Україні.

Раніше на тлі путінських військових навчань Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

Також напередодні Білорусь заявила про обстріл з території України. Згодом з'ясувалося, що пошкоджений прикордонний стовп знайшли не білоруси, а українські прикордонники та повідомили своїх колег в Білорусі.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі Києва.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку та не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція, – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Згодом друг загиблого білоруського активіста Шишова висунув версію його загибелі.

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