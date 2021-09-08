У столиці відзначили День білоруської військової слави (фото)
Пам’ятник на честь білорусів у Києві доповнила ще одна плита з іменем добровольця-парамедика Миколи Іліна
Сьогодні у Києві відзначили День білоруської військової слави на честь перемоги в битві під Оршею 1514 року. Святкування, яке заборонене в Білорусі, у столиці символічно пройшло на вулиці Білоруська, 22, повідомляє Білоруський інформаційний центр.
«8 вересня у столиці завершилась реставрація Пам’ятника білорусам, які загинули за Україну. На меморіальну дошку також додано ім’я добровольця Миколи Ілліна до списку білоруських героїв, які поклали своє життя за Україну», – зазначається у повідомленні.
На акції були присутні представники білоруської громади в Києві, побратими, друзі Миколи Іліна.
День білоруської військової слави білоруська опозиція відзначила сьогодні і у Львові. В центрі міста відбулася хода з білоруськими національними прапорами.
Нагадаємо, вчора, 7 вересня, у Києві біля Верховної Ради пройшов мітинг. Активісти вимагали відкрити повітряний простір з Білоруссю – скасувати рішення Кабміну, згідно з яким з 29 травня повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, забороняється використовувати повітряний простір України.