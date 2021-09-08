У столиці відзначили День білоруської військової слави (фото)

8 вересня білоруси відзначають свято перемоги 1514 року на полі під Оршею 30-тисячного війська Речі Посполитої над 80-тисячним військом московським

Пам’ятник на честь білорусів у Києві доповнила ще одна плита з іменем добровольця-парамедика Миколи Іліна

Сьогодні у Києві відзначили День білоруської військової слави на честь перемоги в битві під Оршею 1514 року. Святкування, яке заборонене в Білорусі, у столиці символічно пройшло на вулиці Білоруська, 22, повідомляє Білоруський інформаційний центр.

Пам’ятник на честь білорусів Михайла Жизневського, Алеся Черкашина та Віталія Тіліженка доповнила ще одна плита з іменем добровольця-парамедика Миколи Іліна, позивний «Естонець», який у липні минулого року загинув під Зайцевим, намагаючись врятувати пораненого сержанта Ярослава Журавля.

«8 вересня у столиці завершилась реставрація Пам’ятника білорусам, які загинули за Україну. На меморіальну дошку також додано ім’я добровольця Миколи Ілліна до списку білоруських героїв, які поклали своє життя за Україну», – зазначається у повідомленні.









На акції були присутні представники білоруської громади в Києві, побратими, друзі Миколи Іліна.

День білоруської військової слави білоруська опозиція відзначила сьогодні і у Львові. В центрі міста відбулася хода з білоруськими національними прапорами.





8 вересня білоруси відзначають свято перемоги 1514 року на полі під Оршею 30-тисячного війська Речі Посполитої над 80-тисячним військом московським. Білоруси, литовці, поляки, українці трьох князівств під командуванням князя Костянтина Острозького розгромили московське військо. Це свято у Білорусі заборонене режимом Олександра Лукашенка.





Нагадаємо, вчора, 7 вересня, у Києві біля Верховної Ради пройшов мітинг. Активісти вимагали відкрити повітряний простір з Білоруссю – скасувати рішення Кабміну, згідно з яким з 29 травня повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, забороняється використовувати повітряний простір України.