У столиці стане безпечніше? «Муніципальна охорона» виходить на чергування в парки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Муніципальна охорона» діє у тісній співпраці з представниками підрозділів Національної поліції

Київ розширить перелік об’єктів, що охороняє комунальне підприємство «Муніципальна охорона». Про це повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний.

«КП «Муніципальна охорона» постійно доводить свою затребуваність та ефективність, а місто дбає про те, щоб кияни та гості столиці почувалися безпечніше. Тож, ми продовжуємо збільшувати кількість об’єктів, що охоронятимуть хлопці. Зокрема, цього тижня «Муніципальна охорона» з’явиться ще у трьох парках: «Володимирська гірка», «Хрещатий Яр» та парку «Перемога», – сказав Загуменний, якого цитує прес-служба КМДА.

Посадовець нагадав, що переважна більшість особового складу «Муніципальної охорони» – учасники бойових дій, ветерани АТО/ООС.

«Свою професійність охоронці, зокрема, вже довели у парках «Кіото», «Наталка», «Сирецькому», де після появи «Муніципальної охорони» значно поліпшилася криміногенна ситуація. Аналогічні результати маємо і в медзакладах, де охоронці, наприклад, попередили випадки неадекватної поведінки відвідувачів, які загрожували здоров’ю персоналу та пацієнтів. Комунальне підприємство, наприклад, залучали до охорони громадського порядку під час святкування Дня столиці та Дня Києва, що також мало позитивні результати», – додав керівник апарату.

За його словами, завдання «Муніципальної охорони» залишаються незмінними: забезпечення охорони комунального майна територіальної громади міста Києва, громадського порядку та безпеки киян.

Загуменний також наголосив, що КП «Муніципальна охорона» діє у тісній співпраці з представниками підрозділів Національної поліції.

Раніше у столиці розширили адресний перелік об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та потребують здійснення пріоритетних заходів з їх охорони та збереження.