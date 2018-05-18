У столиці стартує виставка «Київ VRажає»
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Розсилка
Відвідувачі можуть опинитися на верхній точці щита монументу «Батьківщина-мати»
Відвідувачі виставки матимуть можливість відкрити Київ по-новому
Сьогодні, 18 травня, у столиці стартує виставка «Київ VRажає», де відвідувачі матимуть можливість відкрити місто по-новому, оцінивши малодоступні та мальовничі локації Києва за допомогою інструментів VR. Виставка триватиме до 20 травня.
Графік роботи виставки:
- 18 травня із 14:00 до 18:00;
- 19 травня із 10:00 до 18:00;
- 20 травня із 10:00 до 18:00.
У рамках виставки відбудуться майстер-класи:
- 18 травня о 15:00 – «Зйомка фотосфер та панорам смартфоном»;
- 19 травня о 12:00 – «Як стати місцевим експертом Карт Google»;
- 20 травня о 12:00 – «Як створити віртуальний тур за допомогою смартфона».
Більш детально про майстер-класи, які триватимуть у рамках виставки «Київ VRажає» можна дізнатися за посиланням.
Місце проведення: Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12.
Вхід безкоштовний.