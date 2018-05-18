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    У столиці стартує виставка «Київ VRажає»

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    Відвідувачі можуть о<span>пинитися на верхній точці щита монументу &laquo;Батьківщина-мати&raquo;</span>
    Відвідувачі можуть опинитися на верхній точці щита монументу «Батьківщина-мати»

    Відвідувачі виставки матимуть можливість відкрити Київ по-новому

    Сьогодні, 18 травня, у столиці стартує виставка «Київ VRажає», де відвідувачі матимуть можливість відкрити місто по-новому, оцінивши малодоступні та мальовничі локації Києва за допомогою інструментів VR. Виставка триватиме до 20 травня.

    Графік роботи виставки:

    • 18 травня із 14:00 до 18:00;
    • 19 травня із 10:00 до 18:00;
    • 20 травня із 10:00 до 18:00.

    У рамках виставки відбудуться майстер-класи:

    • 18 травня о 15:00 – «Зйомка фотосфер та панорам смартфоном»;
    • 19 травня о 12:00 – «Як стати місцевим експертом Карт Google»;
    • 20 травня о 12:00 – «Як створити віртуальний тур за допомогою смартфона».

    Більш детально про майстер-класи, які триватимуть у рамках виставки «Київ VRажає» можна дізнатися за посиланням.

    Місце проведення: Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12.

    Вхід безкоштовний.

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