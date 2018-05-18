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Відвідувачі можуть о пинитися на верхній точці щита монументу «Батьківщина-мати»

Відвідувачі виставки матимуть можливість відкрити Київ по-новому

Сьогодні, 18 травня, у столиці стартує виставка «Київ VRажає», де відвідувачі матимуть можливість відкрити місто по-новому, оцінивши малодоступні та мальовничі локації Києва за допомогою інструментів VR. Виставка триватиме до 20 травня.

Графік роботи виставки:

18 травня із 14:00 до 18:00;

19 травня із 10:00 до 18:00;

20 травня із 10:00 до 18:00.

У рамках виставки відбудуться майстер-класи:

18 травня о 15:00 – «Зйомка фотосфер та панорам смартфоном»;

19 травня о 12:00 – «Як стати місцевим експертом Карт Google»;

20 травня о 12:00 – «Як створити віртуальний тур за допомогою смартфона».

Більш детально про майстер-класи, які триватимуть у рамках виставки «Київ VRажає» можна дізнатися за посиланням.

Місце проведення: Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12.

Вхід безкоштовний.