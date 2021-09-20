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    У столиці відкриється ще один спеціальний майданчик для вигулу собак

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    На вул. Празькій збудували новий об’єкт спеціально для зручного та культурного вигулу тварин 
    Фото: КМДА

    У Києві вже є близько 20 спеціально облаштованих просторів для тварин

    21 вересня на вулиці Празька, 18 відбудеться відкриття спеціального майданчика для вигулу собак. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

    Фахівці підприємства запрошують усіх охочих о 18 годині відвідати відкриття та обіцяють приємні сюрпризи для господарів та їх чотирилапих улюбленців.

    «Господарі, що прийдуть на відкриття майданчика зі своїми хвостиками, зможуть чіпувати своїх улюбленців та зареєструвати в системі «Реєстр домашніх тварин». Окрім того, власники отримають сертифікати для своїх тварин на дослідження крові, проведення УЗД, а також щеплення комплексною вакциною», – розповіли в комунальному підприємстві.

    КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно з КО «Київзеленбуд» та УЗН Дніпровського району збудували новий об’єкт спеціально для зручного та культурного вигулу тварин у місті. Новостворений майданчик убезпечить домашніх вихованців від автомобілів на дорозі та дозволить їм бігати без повідка.

    Також столичні ветеринари нагадали, про необхідність дотримання Правил вигулу та Правил утримання собак і котів у Києві.

    Як повідомлялося, разом із оновленням громадських просторів у різних районах столиці з’являються простори для вигулу собак – спеціально відведені огороджені території з відповідними елементами, де можна вигулювати собаку без повідка, дозволити тварині більше активностей і розваг.

    Загалом у київських парках та скверах зараз є близько 20 спеціально облаштованих просторів для тварин. І їх кількість буде збільшуватися.

    З Правилами утримання і догляду за домашніми тваринами можна ознайомитися тут.

    До слова, будівництво кладовища для домашніх тварин у Деснянському районі Києва планують розпочати у наступному році. Наразі вирішується питання щодо землевпорядкування.

    Теги: Київ лікарня тварини Київзеленбуд
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    У столиці відкриється ще один спеціальний майданчик для вигулу собак