У столиці відкриється ще один спеціальний майданчик для вигулу собак

На вул. Празькій збудували новий об’єкт спеціально для зручного та культурного вигулу тварин

У Києві вже є близько 20 спеціально облаштованих просторів для тварин

21 вересня на вулиці Празька, 18 відбудеться відкриття спеціального майданчика для вигулу собак. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Фахівці підприємства запрошують усіх охочих о 18 годині відвідати відкриття та обіцяють приємні сюрпризи для господарів та їх чотирилапих улюбленців.

«Господарі, що прийдуть на відкриття майданчика зі своїми хвостиками, зможуть чіпувати своїх улюбленців та зареєструвати в системі «Реєстр домашніх тварин». Окрім того, власники отримають сертифікати для своїх тварин на дослідження крові, проведення УЗД, а також щеплення комплексною вакциною», – розповіли в комунальному підприємстві.

КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно з КО «Київзеленбуд» та УЗН Дніпровського району збудували новий об’єкт спеціально для зручного та культурного вигулу тварин у місті. Новостворений майданчик убезпечить домашніх вихованців від автомобілів на дорозі та дозволить їм бігати без повідка.

Також столичні ветеринари нагадали, про необхідність дотримання Правил вигулу та Правил утримання собак і котів у Києві.

Як повідомлялося, разом із оновленням громадських просторів у різних районах столиці з’являються простори для вигулу собак – спеціально відведені огороджені території з відповідними елементами, де можна вигулювати собаку без повідка, дозволити тварині більше активностей і розваг.

Загалом у київських парках та скверах зараз є близько 20 спеціально облаштованих просторів для тварин. І їх кількість буде збільшуватися.

З Правилами утримання і догляду за домашніми тваринами можна ознайомитися тут.

До слова, будівництво кладовища для домашніх тварин у Деснянському районі Києва планують розпочати у наступному році. Наразі вирішується питання щодо землевпорядкування.