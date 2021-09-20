  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Посеред вулиці на Лук’янівці розгулював екзотичний птах (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У павича-самця розвинені верхні криючі&nbsp;пір'їни хвоста, які разом зі стерновим пір'ям утворюють хвостове віяло - Посеред вулиці на Лук’янівці розгулював екзотичний птах (відео)

    У павича-самця розвинені верхні криючі пір'їни хвоста, які разом зі стерновим пір'ям утворюють хвостове віяло

    Фото з відкритих джерел

    Звідки взявся павич на вулиці Києва, наразі невідомо

    На вулиці Коперника в Києві розгулював павич. Екзотичного птаха помітили перехожі та зафіксували на відео. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «Клімат в Києві настільки змінився, що по місту тепер гуляють павичі. Ніхто не губи випадково?» – йдеться в дописі до відео.

    Звідки взявся павич на столичній вулиці, поки що невідомо.

    Як відомо, павичі поширені в Азії. Розрізняють два їх види: павич звичайний (P. cristatus) і павич зелений (P. muticus), ареали яких не перекриваються. Один із видів павича – павич звичайний – одомашнений людиною.

    Нагадаємо, у серпні у мешканки Голосіївського району столиці під час прогулянки зник удава. Оголошення про це власниця змії опублікувала у спільноті «Сусіди. Голосіїв» 19 серпня. Жінка стверджувала, що змія домашня і ручна. За повернення удава в цілості обіцяла винагороду.

    Двометровий удав знайшовся 24 серпня.

    Теги: Київ тварини птахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посеред вулиці на Лук’янівці розгулював екзотичний птах (відео)