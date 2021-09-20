Посеред вулиці на Лук’янівці розгулював екзотичний птах (відео)

У павича-самця розвинені верхні криючі пір'їни хвоста, які разом зі стерновим пір'ям утворюють хвостове віяло

Звідки взявся павич на вулиці Києва, наразі невідомо

На вулиці Коперника в Києві розгулював павич. Екзотичного птаха помітили перехожі та зафіксували на відео. Про це повідомляє «Київ оперативний».

«Клімат в Києві настільки змінився, що по місту тепер гуляють павичі. Ніхто не губи випадково?» – йдеться в дописі до відео.

Звідки взявся павич на столичній вулиці, поки що невідомо.

Як відомо, павичі поширені в Азії. Розрізняють два їх види: павич звичайний (P. cristatus) і павич зелений (P. muticus), ареали яких не перекриваються. Один із видів павича – павич звичайний – одомашнений людиною.

Нагадаємо, у серпні у мешканки Голосіївського району столиці під час прогулянки зник удава. Оголошення про це власниця змії опублікувала у спільноті «Сусіди. Голосіїв» 19 серпня. Жінка стверджувала, що змія домашня і ручна. За повернення удава в цілості обіцяла винагороду.

Двометровий удав знайшовся 24 серпня.