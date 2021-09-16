На Київщині з повітря вакцинуватимуть диких тварин: громадян просять не чіпати приманки (фото)

Пероральна імунізація від сказу – один із способів вакцинації тварин, яких неможливо вакцинувати класично

Спеціальні брикети розповсюджуватимуть з повітря над лісами та сільськогосподарськими угіддями

У Київській області з літаків розкидають спеціальні приманки з вакциною проти сказу для вовків, лисиць, єнотоподібних собак та інших м’ясоїдних тварин. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області.

Таким чином на Київщині розпочалася традиційна осіння кампанія з пероральної імунізації диких звірів. У залежності від погодних умов літаки розкидатимуть брикети з вакциною протягом одного-двох тижнів. Грибників просять не чіпати знайдені приманки.

Як зазначається у відомстві, спеціальні брикети розповсюджуватимуть з повітря над лісами та сільськогосподарськими угіддями, окрім водних об’єктів і населених пунктів.

Для імунізації тварин від сказу використовується вакцина вітчизняного виробника ТОВ «Укрветпромпостач». Поживні принади з вакциною — це невеликі, розміром із сірникову коробку брикети коричневого кольору, всередині яких знаходяться желеподібні капсули з антигеном. Вони мають специфічний запах м’ясо-кісткового борошна, що приманює тварин на великих відстанях.

Фахівці Держпродспоживслужби розповіли, що такий спосіб вакцинації застосовують для диких і бродячих тварин, у яких після поїдання поживної принади з вакциною на один рік формується імунітет до збудника сказу. Хоча приманки проти сказу цілком безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища, громадян закликають не чіпати знайдені брикети.

Пероральна імунізація від сказу – один із способів вакцинації тварин, яких неможливо вакцинувати класично (внутрішньом’язево або підшкірно). Такий спосіб вакцинації застосовують для диких та бродячих тварин, у яких після поїдання поживної принади з вакциною на 21 день формується імунітет до збудника сказу і триває мінімум 1 рік.

Нагадаємо, у червні на Київщині був введений карантин через сказ.

Також у серпні стало відомо, що у Києві скажений кіт покусав чотирьох людей.