На Київщині з повітря вакцинуватимуть диких тварин: громадян просять не чіпати приманки (фото)
Спеціальні брикети розповсюджуватимуть з повітря над лісами та сільськогосподарськими угіддями
У Київській області з літаків розкидають спеціальні приманки з вакциною проти сказу для вовків, лисиць, єнотоподібних собак та інших м’ясоїдних тварин. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області.
Таким чином на Київщині розпочалася традиційна осіння кампанія з пероральної імунізації диких звірів. У залежності від погодних умов літаки розкидатимуть брикети з вакциною протягом одного-двох тижнів. Грибників просять не чіпати знайдені приманки.
Як зазначається у відомстві, спеціальні брикети розповсюджуватимуть з повітря над лісами та сільськогосподарськими угіддями, окрім водних об’єктів і населених пунктів.
Для імунізації тварин від сказу використовується вакцина вітчизняного виробника ТОВ «Укрветпромпостач». Поживні принади з вакциною — це невеликі, розміром із сірникову коробку брикети коричневого кольору, всередині яких знаходяться желеподібні капсули з антигеном. Вони мають специфічний запах м’ясо-кісткового борошна, що приманює тварин на великих відстанях.
Фахівці Держпродспоживслужби розповіли, що такий спосіб вакцинації застосовують для диких і бродячих тварин, у яких після поїдання поживної принади з вакциною на один рік формується імунітет до збудника сказу. Хоча приманки проти сказу цілком безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища, громадян закликають не чіпати знайдені брикети.
Нагадаємо, у червні на Київщині був введений карантин через сказ.
Також у серпні стало відомо, що у Києві скажений кіт покусав чотирьох людей.