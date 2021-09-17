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    Київ посилено готується до злив (фото)

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    У зв'язку з очікуваними дощами у всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу - Київ посилено готується до злив (фото)
    У зв'язку з очікуваними дощами у всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу
    Фото: kyivcity.gov.ua

    За прогнозами синоптиків, дощова погода очікується з п'ятниці, 17 вересня

    У Києві у вихідні очікуються зливи. Столичні комунальники посилили роботу та готуються виїжджати на місця можливих підтоплень. Про це повідомляє «Київавтодор».

    «За прогнозами синоптиків, із п’ятниці у столиці очікується дощова погода. Найінтенсивніші опади можливі у ніч проти суботи. У всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу: очищають колектори дощової каналізації, дощоприймальні криниці та решітки зливостоків. Також ремонтують оглядові крииниці, – йдеться у повідомленні.

    За прогнозами синоптиків, дощова погода очікується з п'ятниці, 17 вересня. Температура повітря – +18...+20°C.

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    Київ посилено готується до злив (фото)
    Київ посилено готується до злив (фото)
    Київ посилено готується до злив (фото)
    Київ посилено готується до злив (фото)
    Київ посилено готується до злив (фото)
    Київ посилено готується до злив (фото)
    Київ посилено готується до злив (фото)

    Найінтенсивніші опади можливі у ніч проти суботи, 18 вересня. Вдень можливі грози. Стовпчики термометрів покажуть вночі +12...+14°C, вдень – +15...+17°C.

    Ніч проти неділі, 19 вересня, буде без опадів, температура – +8...+10°C. Вдень синоптики знову прогнозують дощі. Повітря прогріється до +12...+14°C.

    До слова, влітку столиця встановила 14 температурних рекордів

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    Теги: прогноз погоди Київ вода Київавтодор повітря столиця дощ
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    Київ посилено готується до злив (фото)