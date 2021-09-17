Київ посилено готується до злив (фото)

У зв'язку з очікуваними дощами у всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу

За прогнозами синоптиків, дощова погода очікується з п'ятниці, 17 вересня

У Києві у вихідні очікуються зливи. Столичні комунальники посилили роботу та готуються виїжджати на місця можливих підтоплень. Про це повідомляє «Київавтодор».

«За прогнозами синоптиків, із п’ятниці у столиці очікується дощова погода. Найінтенсивніші опади можливі у ніч проти суботи. У всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу: очищають колектори дощової каналізації, дощоприймальні криниці та решітки зливостоків. Також ремонтують оглядові крииниці, – йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, дощова погода очікується з п'ятниці, 17 вересня. Температура повітря – +18...+20°C.

Найінтенсивніші опади можливі у ніч проти суботи, 18 вересня. Вдень можливі грози. Стовпчики термометрів покажуть вночі +12...+14°C, вдень – +15...+17°C.

Ніч проти неділі, 19 вересня, буде без опадів, температура – +8...+10°C. Вдень синоптики знову прогнозують дощі. Повітря прогріється до +12...+14°C.

До слова, влітку столиця встановила 14 температурних рекордів