Київ посилено готується до злив (фото)
За прогнозами синоптиків, дощова погода очікується з п'ятниці, 17 вересня
У Києві у вихідні очікуються зливи. Столичні комунальники посилили роботу та готуються виїжджати на місця можливих підтоплень. Про це повідомляє «Київавтодор».
«За прогнозами синоптиків, із п’ятниці у столиці очікується дощова погода. Найінтенсивніші опади можливі у ніч проти суботи. У всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу: очищають колектори дощової каналізації, дощоприймальні криниці та решітки зливостоків. Також ремонтують оглядові крииниці, – йдеться у повідомленні.
За прогнозами синоптиків, дощова погода очікується з п'ятниці, 17 вересня. Температура повітря – +18...+20°C.
Найінтенсивніші опади можливі у ніч проти суботи, 18 вересня. Вдень можливі грози. Стовпчики термометрів покажуть вночі +12...+14°C, вдень – +15...+17°C.
Ніч проти неділі, 19 вересня, буде без опадів, температура – +8...+10°C. Вдень синоптики знову прогнозують дощі. Повітря прогріється до +12...+14°C.
До слова, влітку столиця встановила 14 температурних рекордів
Читайте також: