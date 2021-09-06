У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ

Серед школярів захворюваність зросла на 46,1%

У столиці за 35-й тиждень 2021 року зареєстровано 6444 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на Covid-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 71%. Наразі показник захворюваності становить 217,5. Про це повідомили в ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», пише пресслужба КМДА.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 55,6%, у порівнянні із попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2797 (зростання на 43,1%), дорослих – 3647 осіб (зростання на 66,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 43,3%, а на попередньому тижні – 47,1%. З них 36,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 46,1% – зареєстровано 1023 випадки.

До медичних закладів за 35-й тиждень госпіталізовано 346 осіб, серед госпіталізованих – 78 дітей.

До слова, станом на ранок 6 вересня в Києві зафіксовано 93 нових випадки коронавірусу.