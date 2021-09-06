У київській гімназії отруїлись майже 200 дітей

В однієї з пацієнтів лікарі виявили норовірус – збудник кишкової інфекції

В одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з’явилась діарея і блювання. Згодом в однієї хворої виявили кишкову інфекцію. Про це повідомляє ТСН.

Уперше про отруєння дітей розповіли 4 вересня. Тоді занедужало приблизно 50 дітей. 6 вересня розповіли про масове зараження інших школярів.

Дітям стало зле після занять у гімназії. Додому їх везли з температурою і нудотою. Пізніше вони почали блювати і страждали на діарею. В однієї з пацієнтів лікарі виявили норовірус – збудник кишкової інфекції.

Інші школярі поки не здавали аналізи на цей вірус. Загалом захворіли щонайменше 170 дітей. Вони вчаться у різних класах, з 2 по 5. Разом з ними інфікувались також батьки.

Гімназія поки що не коментує отруєння. Зразки їжі та напоїв Держпродспоживслужба вже зібрала. Результати мають надійти за кілька днів.

Норовіруси – збудники гострих кишкових інфекцій в усьому світі. Найчастіше вони живуть у морепродуктах та свіжих продуктах, які термічно не обробляють. Вірус швидко розвивається та передається повітряно-крапельним шляхом, також – через воду, їду та немиті руки. Серед перших симптомів – нудота, блювання, спазми в животі.

Нагадаємо, на Прикарпатті зафіксували масове отруєння дітей у селі Загвіздя під час святкування Дня знань.

Раніше у селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння під час святкування весілля. У лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей.

Нагадаємо, у Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували.

Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння.

Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.