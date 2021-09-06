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    Covid-19 у Києві: за минулу добу менше сотні нових хворих

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    Загалом у Києві вже 225 695 підтверджених випадків із початку пандемії - Covid-19 у Києві: за минулу добу менше сотні нових хворих
    Загалом у Києві вже 225 695 підтверджених випадків із початку пандемії
    Фото з відкритих джерел

    Хворіє на коронавірус наразі 50 киян

    Станом на ранок 6 вересня в Києві зафіксовано 93 нових випадки коронавірусу. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, оприлюднені апаратом РНБО.

    Одужало від коронавірусу 41 пацієнт. Хворіє на коронавірус наразі 50 киян. Померло від ускладнень 2 людини.

    Загалом у Києві вже 225 695 підтверджених випадків від початку пандемії.

    У Київській області загалом 129 901 випадок коронавірусу. За добу виявлено 20 пацієнтів із коронавірусом. Хворіє наразі 20 людей.

    Загалом за минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 773 людей. Водночас 18 пацієнтів померли від ускладнень. Одужало 457 українців. Хворіє наразі 298 пацієнтів.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.

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    Теги: Київ хвороби коронавірус
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    Covid-19 у Києві: за минулу добу менше сотні нових хворих