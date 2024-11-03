Рятувальники в Іспанії врятували жінку, яка пробула після повені три дні в автомобілі

Після повені в Іспанії врятували жінку із затопленого автомобіля

Іспанія оговтується після катастрофічних повеней та шторму

В іспанському регіоні Валенсія врятували жінку, яка протягом трьох днів була заблокована в автомобілі після катастрофічної повені. Про це в суботу, 2 листопада, повідомило місцеве видання Las Provincias.

Жінка застрягла в машині в місті Бенетуссер. Рятувальників почули крики жінки, коли намагалися витягти автомобілі, які застрягли в тунелі після того, як їх змило водою. Жінку доправили до лікарні для огляду.

Окрім того, в суботу, 2 листопада, у місті Массанесе вдалося врятувати 87-річну жінку, яка після повені проживала на верхньому поверсі заблокованого будинку. На першому поверсі весь цей час залишалося тіло її загиблої племінниці.

Згідно з останніми даними, опублікованими урядом Іспанії, під час шторму та повені загинули 211 людей. Стихія вразила східну частину Іспанії у вівторок, 29 жовтня, найбільше постраждав регіон Валенсія.

Нагадаємо, під час пошуково-рятувальних робіт у постраждалих районах Іспанії виявляють дедалі більше тіл загиблих. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

Територією Іспанії кілька днів тому пройшовся нищівний шторм, який спричинив масштабні повені.

До слова, науковці заявили, що глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.