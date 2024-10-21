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Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Прогноз погоди
Фото: glavcom.ua

По всій країні буде сонячно

21 жовтня українців очікує доволі тепла осіння погода, буде хмарно і з проясненнями. За прогнозами синоптиків вночі і вдень очікується мінлива хмарність.  Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-2°C, на півдні країни до 5°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 12-16°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 13-16°C.

Карта погоди 21 жовтня
Карта погоди 21 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1 - +3°C, а вдень підніметься до +13-15°C. У Києві вночі очікується близько 0°C, а вдень до +14°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода

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