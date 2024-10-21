Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
По всій країні буде сонячно
21 жовтня українців очікує доволі тепла осіння погода, буде хмарно і з проясненнями. За прогнозами синоптиків вночі і вдень очікується мінлива хмарність. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 0-2°C, на півдні країни до 5°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 12-16°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 13-16°C.
У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1 - +3°C, а вдень підніметься до +13-15°C. У Києві вночі очікується близько 0°C, а вдень до +14°C.
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