Українці знову можуть побачити північне сяйво: названо дату

При сонячних спалахах можна побачити полярне сяйво

28-29 жовтня очікуються спалахи сонячної та земної магнітної активності, тому є ймовірність побачити полярне сяйво. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

«Сьогодні й завтра спостерігаються та очікуються спалахи сонячної та земної магнітної активності! При таких сонячних спалахах ймовірно побачити полярне сяйво. Навіть у великих містах. То ж видивляйтеся цю неймовірну красу у своїх вікнах», – йдеться у повідомленні.

Полярне, або північне, сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Північне сяйво у небі України зазвичай спостерігається один раз на декілька років.

Нагадаємо, біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.

До слова, українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місцевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі.