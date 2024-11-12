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Вночі можливі заморозки: прогноз погоди на 12 листопада

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вночі можливі заморозки: прогноз погоди на 12 листопада
фото: glavcom.ua

У Києві у вівторок без опадів

Сьогодні, 12 листопада на Київщині прогнозується хмарна із проясненнями погода. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Погода на 12 листопада по Київщині:

  • Хмарно з проясненнями, без опадів
  • Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
  • Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла;

У Києві синоптики прогнозують вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°. 

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко 12-го листопада тумани додаватимуть трохи типової осінньої погоди. «Температура повітря протягом дня вівторка становитиме невисокі, але все ще сприятливі для нормального естетичного вигляду громадян, градуси – очікується 3-8 тепла, на півдні місцями до +10 градусів», – йдеться у повідомленні.

У Києві у вівторок без опадів, вночі +1+4, вдень +3+5 градусів.

Теги: повітря Наталка Діденко погода клімат

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