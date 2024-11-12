Вночі можливі заморозки: прогноз погоди на 12 листопада

У Києві у вівторок без опадів

Сьогодні, 12 листопада на Київщині прогнозується хмарна із проясненнями погода. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Погода на 12 листопада по Київщині:

Хмарно з проясненнями, без опадів

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла;

У Києві синоптики прогнозують вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко 12-го листопада тумани додаватимуть трохи типової осінньої погоди. «Температура повітря протягом дня вівторка становитиме невисокі, але все ще сприятливі для нормального естетичного вигляду громадян, градуси – очікується 3-8 тепла, на півдні місцями до +10 градусів», – йдеться у повідомленні.

У Києві у вівторок без опадів, вночі +1+4, вдень +3+5 градусів.



