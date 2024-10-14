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Україна постачає дрони повстанцям у Малі? Відповідь МЗС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна постачає дрони повстанцям у Малі? Відповідь МЗС
Міністерство закордонних справ України закликає припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії
фото: Польське радіо

МЗС категорично заперечує усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер

Україна рішуче відкидає обвинувачення у нібито причетності держави до постачання безпілотників повстанцям у Малі. Таку інформацію розповсюдили деякі міжнародні ЗМІ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

МЗС також категорично заперечує усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до «співпраці з терористами», «постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації», «підтримці Україною терористичної коаліції» тощо.

«У своїх заявах від 5 та 8 серпня 2024 року МЗС України вже надало розлоге спростування таких звинувачень та висловило жаль з приводу рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з нашою державою на підставі надуманих та нічим не обґрунтованих припущень», – йдеться у заяві.

У цьому контексті МЗС відкидає також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії Російської Федерації.

«З перших місяців повномасштабного російського вторгнення саме Україна першою ініціювала запровадження розгалуженої системи моніторингу та контролю над озброєнням, яке постачається західними партнерами. Окрім міжнародних, державних та відомчих механізмів моніторингу використання західної зброї в Україні запроваджений також парламентський контроль у цій сфері», – зазначає міністерство. 

У МЗС нагадали, що за понад два з половиною роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого Україні озброєння та військової техніки.

Міністерство закордонних справ України закликає припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії, спрямовані на дискредитацію України та виправдання неспровокованої, невиправданої і незаконної війни РФ проти України.

Що передувало

Французьке видання Le Monde повідомило, що від літа цього року туареги-повстанці з руху CSP на півночі Малі активно використовують українські безпілотники у боротьбі проти малійської хунти та ПВК «Вагнера».

За даними видання, Київ надає «стриману, але рішучу підтримку». Ба більше, для туарегів це є предметом гордості, адже вони тепер мають можливість бити з повітря, як і їхні вороги.

Теги: радіо Україна повітря озброєння ПВК Вагнера

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