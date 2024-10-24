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Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Прогноз погоди в Україні
Фото: glavcom.ua

В Україні не прогнозують опадів 24 жовтня

24 жовтня українців очікує доволі тепла погода, буде сонячно та мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків буде сухо.  Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 3-5°C, на півдні країни до +15°C. Вдень повітря прогріється до комфортних +11-13°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – +14-16°C.

Погода 24 жовтня
Погода 24 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3-5°C, а вдень підніметься до +10-12°C. У Києві вночі очікується близько 9°C, а вдень +11-13°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода

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