Небо затягнуть хмари: прогноз погоди на 29 жовтня

У Києві стовпчики термометрів піднімуться до +13 °С

Протягом доби у Києві та області очікуються суттєві похолодання. Температура повітря 29 жовтня коливатиметься в межах +11...+13 °С. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У столиці та Київській області очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області:

вночі +2...+7 °С;

вдень +9...+14 °С.

Температура повітря у Києві

вночі +4...+6 °С;

вдень +11...+13 °С.

Нагадаємо, 28 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.