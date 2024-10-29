Небо затягнуть хмари: прогноз погоди на 29 жовтня
У Києві стовпчики термометрів піднімуться до +13 °С
Протягом доби у Києві та області очікуються суттєві похолодання. Температура повітря 29 жовтня коливатиметься в межах +11...+13 °С. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У столиці та Київській області очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в Київській області:
- вночі +2...+7 °С;
- вдень +9...+14 °С.
Температура повітря у Києві
- вночі +4...+6 °С;
- вдень +11...+13 °С.
Нагадаємо, 28 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.
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