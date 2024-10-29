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Небо затягнуть хмари: прогноз погоди на 29 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Небо затягнуть хмари: прогноз погоди на 29 жовтня
фото: glavcom.ua

У Києві стовпчики термометрів піднімуться до +13 °С

Протягом доби у Києві та області очікуються суттєві похолодання. Температура повітря 29 жовтня коливатиметься в межах +11...+13 °С. Про це повідомляє Український гідрометцентр. 

У столиці та Київській області очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області:

  • вночі +2...+7 °С;
  • вдень +9...+14 °С.

Температура повітря у Києві

  • вночі +4...+6 °С;
  • вдень +11...+13 °С.

Нагадаємо, 28 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. 

Теги: прогноз погоди повітря вітер

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