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Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 31 жовтня

glavcom.ua
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Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 31 жовтня
Прогноз погоди на 31 жовтня
Фото: glavcom.ua

В Україні не прогнозують опади 31 жовтня

31 жовтня українців очікує сонячна погода з мінливою хмарністю. Буде доволі вітряно. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі у західних регіонах становитиме +8-10°C, на півдні країни до +11°C, в центральних областях вночі температура повітря сягатиме до +7-9°C. Вдень повітря прогріється до комфортних +10-12°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – +14-16°C. Практично у всіх регіонах країни очікується слабкий суха, але вітряна погода.

Прогноз погоди на 31 жовтня
Прогноз погоди на 31 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується сонячна погода, але із мінливою хмарністю. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8-10°C, а вдень підніметься до +11-13°C. У Києві вночі очікується близько +7°C, а вдень  +10-12°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода Київ

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