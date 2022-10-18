У столиці тимчасово змінений графік руху транспорту (список) 

Через відсутність напруги на Троєщині змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів

Внаслідок ранкової ракетної атаки частина Києва залишилась без світла. У зв’язку з цим змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Через відсутність напруги на Троєщині змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема:

трамваї № 28Д курсують: ст.м. «Позняки» – бул. Перова;

трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а;

тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки «ст. Романа Шухевича»;

тролейбус № 50: ст. м. «Либідська» – пл. Дарницька.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Внаслідок обстрілу Києва без світла також залишились два райони області.

Крім того, сьогодні зранку рашисти атакували Кривий Ріг. Окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.

До слова, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.