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«Росії потрібна Україна без українців»: Кличко прокоментував атаку дронів по Києву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Росії потрібна Україна без українців»: Кличко прокоментував атаку дронів по Києву
фото: Віталій Кличко/Facebook

За попередніми оцінками, житловий будинок у Шевченківському районі, в який влучив дрон, вже не підлягає реконструкції

Сьогоднішня атака Росії на столицю України - ще один доказ того, що Путіну потрібна тільки територія України без її мешканців. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Сьогоднішня атака – ще один доказ геноциду, який чинить росія щодо українського народу. І свідчення того, що Росії потрібна Україна без українців. Агресору потрібна територія. Без мешканців. Ми бачимо, що удари завдають по цивільних та інфраструктурних об’єктах. Варвари вбивають українців, а також хочуть залишити нас без тепла, без електрики», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що, за попередніми оцінками, житловий будинок у Шевченківському районі, в який влучив дрон, вже не підлягає реконструкції. Місто надає мешканцям медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Було відомо про трьох загиблих. Згодом стало відомо, що з-під завалів зруйнованого внаслідок атаки російських дронів будинку у Шевченківському районі Києва, рятувальники дістали четвертого загиблого. Остаточна кількість тих, які залишаються під завалами, невідома.

Теги: Facebook будинок місто пожежа росія рятувальники Україна Київ Віталій Кличко обстріл

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