Кияни скаржаться на збій у застосунку «Київ Цифровий»

У додатку висвічується повідомлення про те, що транспортний сервіс тимчасово не працює

Сьогодні зранку, 15 жовтня стався збій у роботі додатку Київ Цифровий. Про це повідомляють користувачі в мережі.

У додатку висвічується повідомлення про те, що транспортний сервіс тимчасово не працює. Збій стався не лише в додатку, купити в метро квитки теж не можливо. Кошти бере, а квитки не видає.

В той же час оплатити поїздку у громадському транспорті можна лише за допомогою банківської картки. Через це на станціях метрополітену спостерігаються великі натовпи.

Раніше у липні відбувся збій у роботі застосунку «Київ Цифровий» відбувся збій, він був недоступний для користувачів. Після авторизації спливало вікно з повідомленням, що «через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку».

Також повідомлялося, що «Київ Цифровий» розпочав тестування нової функції.