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У центрі столиці змінить рух автобус, який прямує на вокзал: схема

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У центрі столиці змінить рух автобус, який прямує на вокзал: схема
фото: glavcom.ua

Зміни відбудуться через заплановані продовольчі ярмарки на вулиці Бульварно-Кудрявській

Протягом 29 жовтня та 1 листопада у Києві автобуси № 7 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Про це інформує «Київпастранс».

Зміни відбудуться через заплановані продовольчі ярмарки на вулиці Бульварно-Кудрявській.
 
З початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів буде організовано за маршрутом: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Нагадаємо, цього тижня, з 29 жовтня до 3 листопада, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 жовтня, у Дніпровському районі столиці діятимуть часткові обмеження руху. На ділянці вулиці Вінстона Черчилля дорожники наноситимуть дорожню розмітку. Київська міська державна адміністрація та «Київавтодор» оголосили про тимчасові заходи, спрямовані на забезпечення безпеки та зручності під час проведення робіт. 

Теги: Київавтодор Київпастранс обмеження громадський транспорт дороги дорожній рух

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