Станцію метро «Дніпро» зачинено через інцидент

Поїзди прямують повз станцію без зупинки

З технічних причин станція метро «Дніпро» закрита на вхід та вихід для пасажирів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначається, поїзди прямують повз станцію без зупинки. Про відновлення роботи у звичайному режимі станції «Дніпро» обіцяють повідомити додатково.

У КМДА додали, що обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи.

Про який інцидент йдеться, не уточнюється. За інформацією столичних пабліків, невідомі кинули міну у вагон метро на станції «Дніпро» . Також у мережах з’явилось фото та відео з місця від очевидців.

Нагадаємо, 8 жовтня, біля станції метро «Дорогожичі» прорвало міську мережу водопостачання. через підтоплення підземного переходу станцію метро «Дорогожичі» було закрито на вхід та вихід. Поїзди слідували повз станцію без зупинки. О 14:30 станція метро «Дорогожичі» відновила роботу у звичайному режимі, повідомили в КМДА.

У зв'язку із аварією тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджаютьли сусідньою до вул. Іллєнка – вулицею Дорогожицькою. Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро «Дорогожичі», було обмежено в обох напрямках.