Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київська кільцева електричка змінює розклад руху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Київська кільцева електричка змінює розклад руху
Зміни пов'язані зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього
фото: з відкритих джерел

Електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку

Кільцева київська електричка змінює свій розклад руху з понеділка, 14 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express на своїй Telegram-сторінці.

Зазначається, що київська електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку. Це пов'язано зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього.

Київська кільцева електричка змінює розклад руху фото 1

«Місто продовжує спорудження мосту та з'їздів з нього, тож терпляче коригуємо розклад. І разом з киянами чекаємо на нову готову розв'язку, що дозволить і нам повернутися до тактового кільцевого руху», – йдеться в повідомленні. 

Наразі невідомо як довго діятимуть зміни. Проте після відкриття розв'язки міська електричка повернеться до звичного графіку.

Протягом вихідних, 12–13 жовтня, низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми і Татарській.

Теги: громадський транспорт потяг Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці
Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці
9 жовтня, 11:25
Атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі
Атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі
6 жовтня, 07:18
За попередніми підрахунками, вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку – понад 6 млн грн
На Оболоні поліція затримала наркозбувача з товаром на понад 6 млн грн
2 жовтня, 07:12
Загальний індекс якості повітря у Києві в середньому – 20 (дуже низький рівень забрудненості)
Радіаційний фон у нормі: КМДА повідомила про стан повітря у столиці
27 вересня, 09:44
Фентезі-шоу «Вартові Мрій» вирушить у всеукраїнський тур
У Києві відбулося фентезі-шоу «Вартові мрій» за участю повітряних гімнастів 
26 вересня, 17:00
Подія сталася в місті Бровари по вулиці Сергія Москаленка
У Броварах жінка випала з висоти сьомого поверху і вижила
17 вересня, 15:21
Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
16 вересня, 16:30
У Києві на Виноградарі повністю висохло озеро Синє
Стало відомо, коли розпочнеться перший етап відновлення озера Синє у Києві
13 вересня, 17:34
Жоден з дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах до столиці
Атака дронів на столицю: влада повідомила деталі
12 вересня, 08:12

Новини

Повітряна тривога на Київщині тривала вісім годин: скільки «Шахедів» вдалося збити
Повітряна тривога на Київщині тривала вісім годин: скільки «Шахедів» вдалося збити
Київська кільцева електричка змінює розклад руху
Київська кільцева електричка змінює розклад руху
На вихідних низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху
На вихідних низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху
Чани, сауни, намети. Гендиректор ВДНГ розповів, на що перетворить лісову зону
Чани, сауни, намети. Гендиректор ВДНГ розповів, на що перетворить лісову зону
Київ поглинув густий туман: екологи повідомили про якісь повітря
Київ поглинув густий туман: екологи повідомили про якісь повітря
Пішоходам варто одягнути світловідбивні елементи: у Києві оголошено I рівень небезпеки
Пішоходам варто одягнути світловідбивні елементи: у Києві оголошено I рівень небезпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
215K
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
175K
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
81K
Реакція американців на допомогу США Україні змінилась
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2024

Новини

Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
Сьогодні, 11:28
Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 06:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua