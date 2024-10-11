Київська кільцева електричка змінює розклад руху

Зміни пов'язані зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього

Електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку

Кільцева київська електричка змінює свій розклад руху з понеділка, 14 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express на своїй Telegram-сторінці.

Зазначається, що київська електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку. Це пов'язано зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього.

«Місто продовжує спорудження мосту та з'їздів з нього, тож терпляче коригуємо розклад. І разом з киянами чекаємо на нову готову розв'язку, що дозволить і нам повернутися до тактового кільцевого руху», – йдеться в повідомленні.



Наразі невідомо як довго діятимуть зміни. Проте після відкриття розв'язки міська електричка повернеться до звичного графіку.

Протягом вихідних, 12–13 жовтня, низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми і Татарській.