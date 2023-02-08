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У Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів (відео)
скрін з відео

Площа пожежі у Новошахтинську становила 100 м²

У Новошахтинську Ростовської області виникла пожежа на заводі з переробки нафтопродуктів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Площа пожежі становила 100 м².

Станом на 10:30 пожежу ліквідували.

Учора в Росії також палав нафтопереробний завод у Нижньогородській області.

Нагадаємо, 4 лютого у Росії горів завод, який виготовляв конструкції для кримського мосту.

До слова, триває 350-та доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог зазнає значних втрат, особливо в живій силі.

Теги: росія пожежа завод

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