У Росії вибухнув газопровід (відео)
Рівно добу тому вибух стався на іншій ділянці газопроводу
У Ярославській області Росії чомусь вибухнув газопровід. Після цього виникла пожежа. Відповідне відео вже з’явилося в соцмережах.
РосЗМІ повідомляють, що пожежа на газопроводі сталася через розрив у сполученні берегової частини та підводної. За даними МНС, стався розрив газопроводу діаметром близько одного метра.
Про постраждалих поки не відомо.
При цьому рівно добу тому на іншій ділянці газопроводу «Ухта-Торжок 1» Вологодської області також стався розрив.
Нагадаємо, триває 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.
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