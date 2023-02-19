У Бердянську палає база відпочинку, де лікували окупантів (відео)
Росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська
У окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок»). Про це повідомляє «Бердянськ Сьогодні».
«Саме у цьому закладі окупанти розташували шпиталь», – йдеться в повідомленні.
Окупанти у своїх пропагандистських каналах публікують інформацію, що причина пожежі на «Райському куточку» - замикання.
За їх інформацією загорівся ресторан, котельня та частина гаражів.
Як повідомлялось, росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська у Запорізькій області.
До слова, російські загарбники облаштовують нову авіабазу в аеропорту окупованого Бердянська і вже почали розташовувати там гелікоптери.
Коментарі — 0