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У Бердянську палає база відпочинку, де лікували окупантів (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Бердянську палає база відпочинку, де лікували окупантів (відео)
У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку
фото: кадр відео

 Росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська

У окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок»). Про це повідомляє «Бердянськ Сьогодні».

«Саме у цьому закладі окупанти розташували шпиталь», – йдеться в повідомленні.

Окупанти у своїх пропагандистських каналах публікують інформацію, що причина пожежі на «Райському куточку» - замикання.

За їх інформацією загорівся ресторан, котельня та частина гаражів.

Як повідомлялось, росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська у Запорізькій області.

До слова, російські загарбники облаштовують нову авіабазу в аеропорту окупованого Бердянська і вже почали розташовувати там гелікоптери.

 

Теги: пожежа окупанти ресторан Бердянськ відео

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