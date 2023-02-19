У Бердянську палає база відпочинку, де лікували окупантів (відео)

У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку

Росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська

У окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок»). Про це повідомляє «Бердянськ Сьогодні».

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«Саме у цьому закладі окупанти розташували шпиталь», – йдеться в повідомленні.

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Окупанти у своїх пропагандистських каналах публікують інформацію, що причина пожежі на «Райському куточку» - замикання.

За їх інформацією загорівся ресторан, котельня та частина гаражів.

Як повідомлялось, росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська у Запорізькій області.

До слова, російські загарбники облаштовують нову авіабазу в аеропорту окупованого Бердянська і вже почали розташовувати там гелікоптери.



