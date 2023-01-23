У Білорусі горів один із найбільших нафтопереробних заводів
Наразі встановлюються причина пожежі та завдані збитки
У білоруському Мозирі сталася пожежа на великому нафтопереробному заводі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що на лінію 101 повідомили про вихід водневмісного газу і дизельної фракції з подальшим факельним горінням на секції-200 комбінованої установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків.
Установка начебто не була введена в експлуатацію. Вона перебуває на стадії пусконалагоджувальних робіт.
Місцеві рятувальники загасили пожежу та провели роботи з охолодження і захисту технологічних конструкцій. Нібито ніхто не постраждав.
Наразі встановлюються причина пожежі та завдані збитки.
Нагадаємо, 21 січня в Росії сталася масштабна пожежа: палали цистерни з пальним для окупантів.
Коментарі — 0