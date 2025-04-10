Вибух дрона вбив зайченят у Центрі порятунку диких тварин

Представники Wild animals зауважили, що цієї жахливої втрати могло б не статися

Вибухова хвиля та гучний звук налякали тварин, у паніці вони металися по боксу і смертельно травмувалися

У ніч на 10 квітня в Центрі порятунку диких тварин Wild animals загинули двоє зайченят. Причиною трагедії став вибух збитого ворожого безпілотника, який стався просто над закладом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wild animals.

За повідомленням організації, вибухова хвиля та гучний звук налякали тварин. У паніці вони металися по боксу і смертельно травмувалися.

«Після сьогоднішньої страшної ночі ми втратили двох зайченят. Прямо над нами був збитий ворожий безпілотник. Вибух налякав малюків, і, у паніці, вони розбилися об стінки боксу», – йдеться в дописі.

Представники Wild animals зауважили, що цієї жахливої втрати могло б не статися, якби малюків не вилучили з їхнього природного середовища. У зв'язку з цим, організація знову звернулася до громадян із настійним закликом: «Не забирайте дитинчат диких тварин із природи! Ваша “допомога” може коштувати їм життя».

Нагадаємо, 26 та 27 квітня в Міжнародному виставковому центрі втретє відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адопції тварин. Він об’єднає одразу кілька відомих притулків Києва та області. Подію організовує комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» разом із партнерами.