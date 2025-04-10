Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибух дрона вбив зайченят у Центрі порятунку диких тварин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вибух дрона вбив зайченят у Центрі порятунку диких тварин
Представники Wild animals зауважили, що цієї жахливої втрати могло б не статися
фото: Wild animals/Instagram

Вибухова хвиля та гучний звук налякали тварин, у паніці вони металися по боксу і смертельно травмувалися

У ніч на 10 квітня в Центрі порятунку диких тварин Wild animals загинули двоє зайченят. Причиною трагедії став вибух збитого ворожого безпілотника, який стався просто над закладом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wild animals.

За повідомленням організації, вибухова хвиля та гучний звук налякали тварин. У паніці вони металися по боксу і смертельно травмувалися.

«Після сьогоднішньої страшної ночі ми втратили двох зайченят. Прямо над нами був збитий ворожий безпілотник. Вибух налякав малюків, і, у паніці, вони розбилися об стінки боксу», – йдеться в дописі.

Представники Wild animals зауважили, що цієї жахливої втрати могло б не статися, якби малюків не вилучили з їхнього природного середовища. У зв'язку з цим, організація знову звернулася до громадян із настійним закликом: «Не забирайте дитинчат диких тварин із природи! Ваша “допомога” може коштувати їм життя».

Нагадаємо, 26 та 27 квітня в Міжнародному виставковому центрі втретє відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адопції тварин. Він об’єднає одразу кілька відомих притулків Києва та області. Подію організовує комунальне підприємство  «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» разом із партнерами. 

Теги: вибух безпілотник втрати Київщина дрон тварини смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1140-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 8 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 квiтня, 07:49
У Росії прогриміли вибухи
Дрони атакували Ростовську область
6 квiтня, 03:59
У Росії прогриміли вибухи
Вибухова ніч у Росії: влада повідомила про роботу ППО
4 квiтня, 03:35
Від початку війни окупанти втратили 10412 танків
Втрати ворога станом на 23 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
23 березня, 07:54
Через вибух стався викид нафти
На Кубані на палаючій нафтобазі стався вибух: підприємство горить вже другу добу
21 березня, 04:23
Зоозахисники шукатимуть для скаліченого собаки нову родину
На Київщині жінка сокирою побила собаку. За справу взялася поліція
16 березня, 15:53
Пошкоджений будинок у Чернігові
У Чернігові «шахед» влучив у п’ятиповерховий будинок
15 березня, 22:52
Дрони використовуються на відстань у 10 км
Ринок зброї в Україні: оптоволоконні дрони стали новим рішенням
14 березня, 10:42
Окупанти вчергове атакували цивільну інфраструктуру
Атака безпілотників на Одесу: зʼявилися нові світлини руйнувань
11 березня, 14:11

Новини

Вибух дрона вбив зайченят у Центрі порятунку диких тварин
Вибух дрона вбив зайченят у Центрі порятунку диких тварин
У Києві чутно вибухи: працює ППО
У Києві чутно вибухи: працює ППО
В Оболонському районі знайдено іржавий снаряд: поліція звернулася до жителів міста
В Оболонському районі знайдено іржавий снаряд: поліція звернулася до жителів міста
Гучний скандал у КМВА: звільнення Поворозника обернулося словесною дуеллю з Ткаченком
Гучний скандал у КМВА: звільнення Поворозника обернулося словесною дуеллю з Ткаченком
Столична влада пояснила, чому рейсовий автобус ганяв дворами на Виноградарі
Столична влада пояснила, чому рейсовий автобус ганяв дворами на Виноградарі
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
46K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
27K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
27K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
18K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 17:11
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Сьогодні, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua