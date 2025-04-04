Вибухова ніч у Росії: влада повідомила про роботу ППО

Гучно було й в передмісті Москви

У ніч проти 4 квітня у російському Липецьку прогриміла серія вибухів. Атаку дронів підтвердив губернатор регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві мешканці чули від 15 до 20 потужних вибухів. Губернатор повідомив про загрозу застосування ударних дронів та запевнив, що працюють сили ППО над містом. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Російські пабліки зазначили, що дрони летіли курсом на Новолипецький металургійний комбінат, що виробляє виробляє сталь із полімерним покриттям. Як відомо, він є найбільшим у Росії та розміщений у російському місті Липецьк за 508 км від Москви.

Крім того, цієї ночі мер Москви Собянін заявив, що російська ППО збила безпілотник, який летів на Москву. Також, за його словами, на місці падінні уламків працюють екстрені служби.

Також стало відомо, що дрони атакували Брянську область. Повідомляється, що через атаку безпілотників загинула людина, ще двоє жителів селища Біла Берізка отримали поранення.

До слова, у ніч проти 2 квітня безпілотники атакували російський Курськ. Внаслідок падіння уламків БпЛА постраждав багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, що 3 квітня, на Онезькому суднобудівно-судноремонтному заводі в Петрозаводську, Росія, сталася пожежа, внаслідок якої є постраждалі.

Зазначається, що вогонь спалахнув у новому цеху підприємства. Попередньо встановлено, що загоряння спричинив вибух газового балона.

Раніше повідомлялося, що у центрі Москви в елітному житловому комплексі «Роза Росса» сталася масштабна пожежа. Вартість квартир у цьому будинку доходить до пів мільярда рублів