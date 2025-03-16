На Київщині жінка сокирою побила собаку. За справу взялася поліція

Песик старенький, постраждала лапа, втратив багато крові

У селі Гатне, що на Київщині, жінка побила собаку сокирою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Напередодні зоозахисниця Сніжана Бугрік із благодійного обʼєднання «Плюшка» розповіла про напад жінки на собаку, це бачили свідки.

Невдовзі правоохоронці оголосили, що отримали повідомлення про жорстоке поводження з чотирилапим.

Поліціянти здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Постраждалого собаку доставили до ветеринарної лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

«Песик старенький, постраждала лапа, втратив багато крові. Лапу зашили, завтра проведе день на крапельницях, треба поновити втрату крові. Житиме. Буде тепер жити в притулку, як заживе все. І шукати родину», – розповіла зоозахисниця.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці разом із комунальниками вилучили в місцевого жителя 30 собак. Усі вони мешкали в однокімнатній квартирі.

Також на Чернігівщині невідомі скалічили кота і залишили в мішку помирати.