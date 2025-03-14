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Ринок зброї в Україні: оптоволоконні дрони стали новим рішенням

glavcom.ua
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Ринок зброї в Україні: оптоволоконні дрони стали новим рішенням
Дрони використовуються на відстань у 10 км
фото ілюстративне

У перегонах озброєння Україна відстає від Росії на пів року

Українська армія щодня стикається з викликами на фронті, які осучаснення зброї проводиться шаленим темпом. Одним з відносно нових впроваджень став «дротовий» дрон, який є якісним рішенням проти РЕБів ворога. Про це пише «Главком» з посиланням на співзасновника фірми ТОВ NaDroti Олегом Федоренком в інтерв'ю АрміяInform.

Сили безпілотних систем Збройних сил України, як окремий рід військ у складі Збройних сил України, був створений лише минулого року, проте їх рівень інтенсивності розвитку вражає не тільки українців, а й інші держави.

Донедавна дрони-камікадзе, розвідувальні дрони та FPV-дрони були найбільш ефективними та використовувались по всій лінії зіткнення. Сьогодні ж «дротяні» безпілотники набувають популярності, адже засоби РЕБ, які на них не впливають. Подібна тенденція спостерігається і з російської сторони.

За словами співзасновника фірми ТОВ NaDroti Олега Федоренка, відчизняний ринок виробництва дронів має проблеми з забезпечення комплектуючими.

«Оптичні дроти та чимало необхідних деталей для цих апаратів, вони поки що в нашій країні не виготовляються. Як саме волокно, так і сировина для нього – виключно імпортні. Провідним постачальником фіброоптики є Китай. Періодично на нашому ринку з’являється аналогічна продукція від фірм наших партнерів – західних країн. В Україні її, на жаль, поки що ніхто не виробляє. Але ми сподіваємося, що такий стан справ – тимчасовий», – зазначив Олег Федоренко.

«Дротяні» дрони мають і низку обмежуючих факторів, які ускладнюють роботу з ними. Комплект для використання складається з багаторазової бази керування, дроту та самого дрона. Складність у використанні зумовлюється самим дротом, який тимчасово не перевищує 10 км довжини. Також, втратити керування таким дроном можна через вплив на дріт – сильний вітер чи фізичне ушкодження дроту (наїхала автівка або ж людина наступила на дріт).

«Так, є деякі обмеження, але є і переваги. Наприклад, нема радіогоризонту, можна летіти в будь-які ангари, залітати у бліндажі, чого не можна зробити на дронах з радіокеруванням», – зауважив Олег Федоренко.

Ринок зброї в Україні: оптоволоконні дрони стали новим рішенням фото 1

За його словами, в сучасному використанні ці фактори є специфікою, а не відмінностями від інших дронів. «З нашої практики оператору, який обізнаний в управлінні такими апаратами, достатньо 3-5 разів злітати – й він розбереться у всіх тонкощах керування такими «пташками»», – розповів Олег Федоренко.

Перспектива розвитку «дротяних» дронів може дещо зміститись та еволюціонувати у підтримку інших систем в армії.

«Якщо ж говорити дещо загальніше, то я бачу перспективу більш активного використання оптоволокна в наземних роботизованих комплексах, відповідних надводних та підводних комплексах, що застосовуються в силових структурах. Ті самі безпілотні літальні системи можуть стати своєрідними кабелеукладальниками. А саме – протягувати оптоволоконні лінії зв’язку між різними підрозділами на бойових позиціях», – зазначив Олег Федоренко.

На його думку подальший розвиток призведе до збільшення дистанції використання таких типів дронів.

«Нині переважна більшість профільних безпілотників здатні виконувати свої місії максимум на відставні у 10 кілометрів. Наше підприємство вже почало тестування дронів, що зможуть ефективно пролетіти вдвічі більшу відстань. Згодом, думаю, замахнемось і на своєрідні марафонські дистанції — у пів сотні кілометрів. Але знову-таки: все буде залежати від міцності оптоволокна та габаритів безпілотників», – розповів Олег Федоренко.

Цінник такої «пташки» сьогодні складатиметься з:

  • Котушка із дротом – приблизно $300 
  • Багаторазова наземна станція – $120
  • Дрон - приблизно $800 (ціна варіюється від типу і функціоналу)

За словами співзасновника фірми-виробника протягом березня вони планують виготовити півтори тисячі комплектів з можливістю виконання бойових завдань на відстані в десять кілометрів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, яка стосувалася українських дронів і далекобійних ударів.

«Провели аналіз застосування нещодавно: якість ударів, результати застосування, найбільш ефективні зразки дронів. Були і військові, і урядовці, і, головне, – наші виробники дронів та іншої зброї. Багато технічних деталей встигли обговорити сьогодні. Ключове – треба збільшувати можливість нашої зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону», – заявив Зеленський.

Також американські технологічні компанії визнають: жодна з них не встигає за Україною у виробництві безпілотників. США зацікавлені у співпраці з українськими виробниками, продукція яких уже перевірена у реальних бойових умовах. 

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Теги: армія ринок Україна озброєння дрон війна

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