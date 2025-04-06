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Дрони атакували Ростовську область

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрони атакували Ростовську область
У Росії прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

У російських містах вже декілька ночей поспіль лунають вибухи через атаки БпЛА

У ніч проти 6 квітня у Ростовській області місцеві поскаржились на вибухи. Повідомляють про атаку дронів на регіон. Про це інформує «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що мешканці Олександрівки одними з перших почули прольоти БпЛА, а повідомили, що чули щонайменше 10 вибухів та бачили яскраві спалахи в небі.

Також роботу ППО чули в Аксаї та Новочеркаську. Дуже гучно було і в селі Султан-Сали та місті Батайськ.

Крім того, у мережі пишуть, що декілька безпілотників рухаються з Таганрозької затоки у бік Ростова. У самому обласному центрі три вибухи чули мешканці Первомайського та Пролетарського районів.

Один безпілотник нібито збили неподалік нещодавно пошкодженого будинку на Міськрадянській. Дуже гучний вибух і спалах були біля ЖК Вересаєво.

Офіційно губертатор атаку не підтверджував. За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство «Промсинтез» в Чапаєвську Самарської області РФ. Цей завод є одним з провідних у Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт). 

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок – керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

Раніше безпілотники атакували російські міста, зокрема Калугу, Саратов та Волгоград. Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії.

Тієї ж ночі у російському Саранську прогриміли вибухи. Місцеві пишуть, що дрони атакували завод з виробництва оптоволокна. 

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Теги: вибух завод безпілотник

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