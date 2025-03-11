Атака безпілотників на Одесу: зʼявилися нові світлини руйнувань

Через атаку відбулися пошкодження господарських та складських приміщень

У ніч на 11 березня російська армія атакувала Одесу та передмістя масованим дроновим ударом. В місті спалахнули пожежі. Зʼявилися нові фото наслідків російських ударів, повідомляє «Главком».

Пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнес-центр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння, вибито вікна у приватних будинках, що розташовані поряд.

5 фото На весь екран







фото: Facebook/Alexander Gimanov

Як уточнив мер міста Геннадій Труханов, через атаку відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів. Міський голова уточнив, що робітники комунального підприємства наразі ліквідують наслідки удару російських БпЛА.

Нагадаємо, російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним.

5 фото На весь екран







Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

До слова, сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі о 21:51. Повідомлялося про загрозу застосування ударник БпЛА з акваторії Чорного моря. Вже через годину в Одесі пролунали вибухи.