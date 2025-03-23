Втрати ворога станом на 23 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1470 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 23 березня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 23 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 23 березня втратила:
- особового складу – близько 903480 (+1470) осіб,
- танків – 10412 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 21636 (+27) од,
- артилерійських систем – 25048 (+104) од,
- РСЗВ – 1333 (+6) од,
- засоби ППО – 1116 (+5) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30495 (+157),
- крилаті ракети – 3121 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41610 (+185) од,
- спеціальна техніка – 3784 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 23 березня
- У Чорному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 12 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- До Чорного моря – одне судно, який не продовжив рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря сім суден, з них п'ять суден продовжили рух з протоки Босфор.
Нині триває 1124-й день повномасштабної війни в Україні.
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