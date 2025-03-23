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Втрати ворога станом на 23 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 23 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Від початку війни окупанти втратили 10412 танків
скриншот з відео

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1470 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 23 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 23 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 березня втратила

  • особового складу – близько 903480 (+1470) осіб,
  • танків – 10412 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 21636 (+27) од,
  • артилерійських систем – 25048 (+104) од,
  • РСЗВ – 1333 (+6) од,
  • засоби ППО – 1116 (+5) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 30495 (+157),
  • крилаті ракети – 3121 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41610 (+185) од,
  • спеціальна техніка – 3784 (+2).
Втрати ворога станом на 23 березня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 23 березня

  • У Чорному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 12 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • До Чорного моря – одне судно, який не продовжив рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря сім суден, з них п'ять суден продовжили рух з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 23 березня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нині триває 1124-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати

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