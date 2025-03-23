Втрати ворога станом на 23 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

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За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили :

РФ у війні з Україною станом на 23 березня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 23 березня 2025 року.

Від початку війни окупанти втратили 10412 танків

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