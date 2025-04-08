Втрати ворога станом на 8 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1290 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 8 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 8 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 8 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 926310 (+1290) осіб,
- танків ‒ 10572 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22011 (+14) од,
- артилерійських систем – 25860 (+43) од,
- РСЗВ – 1359 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1126 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31917 (+43),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43227 (+107) од,
- спеціальна техніка ‒ 3792 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 8 квітня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них два судна продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1140-й день повномасштабної війни в Україні.
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