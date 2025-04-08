Втрати ворога станом на 8 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Триває 1140-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1290 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 8 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 8 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 926310 (+1290) осіб,

танків ‒ 10572 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 22011 (+14) од,

артилерійських систем – 25860 (+43) од,

РСЗВ – 1359 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1126 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31917 (+43),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43227 (+107) од,

спеціальна техніка ‒ 3792 (+2).

Втрати ворога у війні станом на 8 квітня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 8 квітня

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – три судна, з них два судна продовжили рух з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 8 квітня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1140-й день повномасштабної війни в Україні.