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    У вівторок знову буде перекрито вулицю Володимирську і Володимирський проїзд

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    У вівторок знову буде перекрито вулицю Володимирську і Володимирський проїзд

    В роботу наземного пасажирського транспорту внесено зміни

    У вівторок, 24 грудня, із 16:00 до 22:00 буде заборонено рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку). Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    У зв’язку із цим Департамент транспортної інфраструктури вніс зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.

    Зокрема, змінять рух тролейбуси №№ 6, 16, 18.

    Із 16:00 до 22:00 рух тролейбусів буде організовано:

    • маршрут № 6 – від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська»;
    • маршрути №№ 16,18 – від вулиці Академіка Туполєва та вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

    Окрім того, до 26 січня 2020 року рух автобусів №№ 24, 114 вихідними та святковими днями буде організовано за маршрутом робочого дня (через вул. Хрещатик).

    Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві. Зокрема, 25 грудня на Софійській площі відбудеться концерт.

    19 грудня на Софійській площі в Києві засвітилася вогнями головна новорічна ялинка країни.

    Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

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