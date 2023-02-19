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Моравецький розповів, про що сигналізуватиме візит Байдена до Польщі 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Моравецький розповів, про що сигналізуватиме візит Байдена до Польщі 
фото з відкритих джерел

Голова польського уряду певен, що це «запевнить всю Європу» у прихильності США Україні

Візит президента США Джо Байдена цього тижня до Польщі стане сигналом «переконливого підтвердження» спільної мети країн — поразки Росії в Україні. Так вважає голова польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє CNN, посилаючись не недільне інтерв’ю одну з телеканалів.

«Байден запевнить всю Європу, що Сполучені Штати з нами в цій боротьбі за свободу та мир», – заявив прем’єр-міністр Польщі. Нагадаємо, що сам візит має відбутися наступного тижня, напередодні річниці повномашстабного наступу Росії на Україну.

«Я очікую, що буде дуже сильне підтвердження нашої стійкості та наших спільних зусиль, щоб перемогти Росію в Україні… Замість того, щоб говорити, як кажуть деякі західноєвропейські політики, що Росія не може виграти цю війну і Україну не можна перемогти, ми повинні змінити парадигму, і ми повинні сказати: «Україна повинна виграти, а Росія повинна бути переможена», – наголосив Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, що Джо Байден з 20 по 22 лютого відвідає з робочим візитом Польщу. Планується, що під час візиту він зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю між країнами, а також колективні зусилля щодо підтримки України та зміцнення стримування НАТО.

Також польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою.

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Теги: Польща Джозеф Байден допомога ЗСУ

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