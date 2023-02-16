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Візит Байдена до Польщі: стали відомі нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Байдена до Польщі: стали відомі нові деталі
Ключова промова Байдена під час візиту планується 21 лютого у садах королівського палацу
фото з відкритих джерел

Посольство США також повідомило, що усі охочі жителі Польщі мають нагоду особисто прийти послухати промову Байдена

Президент США Джо Байдена прибуде до Варшави увечері 20 лютого. Нові деталі візиту Байдена під річницю повномасштабного нападу Росії на Україну повідомив посол США у Польщі. Про це пише повідомляє PAP.

Ключова промова Байдена під час візиту планується у вівторок – тобто 21 лютого – о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.

«Це історична подія – ніколи раніше президент США не приїздив до Польщі двічі протягом одного року», – зауважив посол.

Посольство США також повідомило, що усі охочі жителі Польщі мають нагоду особисто прийти послухати промову Байдена. Для цього необхідно заздалегідь зареєструватись через спеціальну форму, деталі приїзду на місце для проходження усіх процедур зареєстрованим повідомлять за день до події. Посольство попереджає, що плануються суворі заходи безпеки і в сади не пропустять людей з великими сумками, плакатами, прапорами і парасольками.

Як раніше повідомлялося, під час візиту до Польщі президент США Джо Байден чітко дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога продовжить надходити Україні. 

Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою.

Теги: посол посольство президент США Джозеф Байден

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