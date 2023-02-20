Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сьогодні Байден вирушить у Польщу: що відомо про програму

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сьогодні Байден вирушить у Польщу: що відомо про програму
Це вже другий візит Джо Байдена до Польщі від початку повномасштабної війни РФ проти України: весною через місяць після вторгнення він здійснив триденне турне країнами ЄС
фото з відкритих джерел

Американський президент у промові зробить особливий акцент на тому, як за минулий рік США «згуртували світ на підтримку українського народу, який захищає свою свободу та демократію»

Сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден вирушить у Польщу з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Як очікується, Байден вилетить із Вашингтона у другій половині дня 20 лютого за американським часом, а прилетить у Польщу вранці 21 лютого за місцевим часом.

Відомо про три основні пункти програми цього візиту президента США:

  • зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою 21 лютого  – польський лідер уже заявив, що переконуватиме Байдена збільшити присутність військ та американської техніки у Польщі;
  • промова в саду Королівського замку Варшави, присвячена річниці російського вторгнення в Україну – звернення заплановане на 21 лютого, о 17:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом);
  • зустріч з лідерами бухарестської дев’ятки 22 лютого (об'єднання країн Центральної та Східної Європи для поглибленого співробітництва між державами східного флангу НАТО, до «дев'ятки» входять Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Чехія).

У Вашингтоні анонсували, що американський президент у своїй новій варшавській промові зробить особливий акцент на тому, як за минулий рік США «згуртували світ на підтримку українського народу, який захищає свою свободу та демократію». Крім того, Байден знову озвучить обіцянку «стояти поруч із народом України стільки, скільки потрібно».

На тлі припущень, що лідер США може відвідати також Україну, у Білому домі уточнили: 20-22 лютого Джо Байден відвідає лише Польщу, інших зупинок у Європі американський президент робити не планує. Його помічники розглядали можливість, щоб Байден таємно перетнув кордон з Україною, однак через ризики безпеки такий варіант подорожі був від початку майже виключений.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що запланований візит Байдена буде дуже предметним. «Я очікую чимало конкретики. Можливо, це буде така конкретика, про яку ми не зможемо говорити публічно. Такий візит завжди переходить у конкретику», – додав Дуда.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що влада країни обговорить можливе збільшення військової присутності США в Польщі та більш постійний характер такої присутності. Зараз у Польщі на ротаційній основі перебуває приблизно 11 тис. осіб.

Це вже другий візит Джо Байдена до Польщі від початку повномасштабної війни РФ проти України. Наприкінці березня 2022 року, через місяць після вторгнення, президент США здійснив триденне турне країнами ЄС. На знак підтримки України та східноєвропейського флангу НАТО він виступив у Королівському палаці у Варшаві.

Нагадаємо, Байден під час візиту до Польщі «надішле сигнал» Путіну.

Раніше Моравецький розповів, про що сигналізуватиме візит Байдена до Польщі.

Читайте також: Візит Байдена до Польщі: стали відомі нові деталі
Теги: Джозеф Байден Анджей Дуда Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден назвав війну Росії проти України найбільшим тестом для світу
Байден послав чітке повідомлення Путіну
9 лютого, 09:49
Уряд Норвегії повідомив, скільки танків Leopard готовий передати Україні
Уряд Норвегії повідомив, скільки танків Leopard готовий передати Україні
24 сiчня, 20:37
Розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США
Байден планує свій візит в Європу: названі дати
26 сiчня, 18:51
Сполучені Штати постійно спілкуються з українською стороною про актуальні потреби ЗСУ
Чи відвідає Байден Україну? У Білому домі зробили заяву
27 сiчня, 16:59
Також Німеччина опублікувала інформацію про допомогу, яку Україна отримає у майбутньому
Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ: що до нього увійшло
27 сiчня, 19:27
За словами Шмигаля, Україна очікує «суттєвого кроку вперед» на майбутньому саміті
Вступ України до ЄС: Шмигаль зробив прогноз
30 сiчня, 09:49
Польща розгортає додаткові ППО біля аеропорту Варшави
Польща розгортає додаткові ППО біля аеропорту Варшави
6 лютого, 01:42
Моравецький вважає, що демократизація – єдиний шанс Росії на відновлення
Прем'єр Польщі розповів, коли Європа зможе налагодити стосунки з Росією
6 лютого, 19:56
Будь-яка досягнута домовленість має переростати в конкретні дії
Дипломатичний марафон та увага до всіх регіонів світу: звернення Зеленського (відео)
13 лютого, 23:30

Політика

Сьогодні Байден вирушить у Польщу: що відомо про програму
Сьогодні Байден вирушить у Польщу: що відомо про програму
«Це все вигадки»: Іран відреагував на виявлення високозбагаченого урану
«Це все вигадки»: Іран відреагував на виявлення високозбагаченого урану
Іран за крок до створення ядерної зброї – Bloomberg
Іран за крок до створення ядерної зброї – Bloomberg
Білий дім закликає Україну розпочинати контрнаступ – ЗМІ
Білий дім закликає Україну розпочинати контрнаступ – ЗМІ
РФ знайшла винних у вибуху на Кримському мосту
РФ знайшла винних у вибуху на Кримському мосту
Чи допомагатиме Китай Росії? Зеленський дав відповідь
Чи допомагатиме Китай Росії? Зеленський дав відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Китай анонсував «мирний план» для Росії та України
17K
Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
13K
Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
12K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
4985
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: була загроза ракетної атаки
4983
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту