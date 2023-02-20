Сьогодні Байден вирушить у Польщу: що відомо про програму

Це вже другий візит Джо Байдена до Польщі від початку повномасштабної війни РФ проти України: весною через місяць після вторгнення він здійснив триденне турне країнами ЄС

Американський президент у промові зробить особливий акцент на тому, як за минулий рік США «згуртували світ на підтримку українського народу, який захищає свою свободу та демократію»

Сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден вирушить у Польщу з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Як очікується, Байден вилетить із Вашингтона у другій половині дня 20 лютого за американським часом, а прилетить у Польщу вранці 21 лютого за місцевим часом.

Відомо про три основні пункти програми цього візиту президента США:

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зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою 21 лютого – польський лідер уже заявив, що переконуватиме Байдена збільшити присутність військ та американської техніки у Польщі;

промова в саду Королівського замку Варшави, присвячена річниці російського вторгнення в Україну – звернення заплановане на 21 лютого, о 17:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом);

зустріч з лідерами бухарестської дев’ятки 22 лютого (об'єднання країн Центральної та Східної Європи для поглибленого співробітництва між державами східного флангу НАТО, до «дев'ятки» входять Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Чехія).

У Вашингтоні анонсували, що американський президент у своїй новій варшавській промові зробить особливий акцент на тому, як за минулий рік США «згуртували світ на підтримку українського народу, який захищає свою свободу та демократію». Крім того, Байден знову озвучить обіцянку «стояти поруч із народом України стільки, скільки потрібно».

На тлі припущень, що лідер США може відвідати також Україну, у Білому домі уточнили: 20-22 лютого Джо Байден відвідає лише Польщу, інших зупинок у Європі американський президент робити не планує. Його помічники розглядали можливість, щоб Байден таємно перетнув кордон з Україною, однак через ризики безпеки такий варіант подорожі був від початку майже виключений.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що запланований візит Байдена буде дуже предметним. «Я очікую чимало конкретики. Можливо, це буде така конкретика, про яку ми не зможемо говорити публічно. Такий візит завжди переходить у конкретику», – додав Дуда.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що влада країни обговорить можливе збільшення військової присутності США в Польщі та більш постійний характер такої присутності. Зараз у Польщі на ротаційній основі перебуває приблизно 11 тис. осіб.

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Це вже другий візит Джо Байдена до Польщі від початку повномасштабної війни РФ проти України. Наприкінці березня 2022 року, через місяць після вторгнення, президент США здійснив триденне турне країнами ЄС. На знак підтримки України та східноєвропейського флангу НАТО він виступив у Королівському палаці у Варшаві.

Нагадаємо, Байден під час візиту до Польщі «надішле сигнал» Путіну.

Раніше Моравецький розповів, про що сигналізуватиме візит Байдена до Польщі.