У застосунку «Київ Цифровий» стався збій

Тривалість відновлювальних робіт у застосунку невідома

У мобільному застосунку «Київ Цифровий» сьогодні, 19 вересня, виник серйозний збій, внаслідок чого більшість його сервісів стали недоступними. Про це повідомляє «Главком».

На головній сторінці додатка видно лише повідомлення про збій. Користувачам у даний момент доступні тільки сповіщення про повітряну тривогу.

«Сервіси на ремонті. Виправляємо тимчасовий збій, щоб усі сервіси працювали як слід. Поки відкриті лише можливості в офлайні та сповіщення про повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні «Київ Цифрового».

Такий вигляд зараз має застосунок «Київ Цифровий» фото: glavcom.ua

Тривалість відновлювальних робіт наразі невідома.

Застосунок «Київ Цифровий» став звичним помічником для більшості киян. Так, лише за останній рік до активних користувачів застосунку доєдналися 600 тис. містян, а станом на лютий 2025 року додаток налічує 3,3 млн користувачів.

Упродовж 2024 року «Київ Цифровий» поповнився 11 новими сервісами, а співпраця з «Укренерго» та «Дією» ще більше розширила можливості застосунку. Загалом за рік у міському мобільному застосунку було створено 20 тис. цифрових учнівських квитків, у громадському транспорті проведено 270 млн валідацій, здійснено 3,2 млн поповнень транспортних карт та оплачено 864 тис. паркувальних сесій. А ще завдяки «Київ Цифровий» кияни за рік зібрали понад 487 тис. підписів під петиціями, 71 тис. разів записалися на прийом до ЦНАП та надали 3 млн відповідей в опитуваннях.