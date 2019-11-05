Ще одну станцію київської підземки спотворили рекламою (фото)
«Шулявська» приєдналася до низки станцій, заклеєних рекламою
У київському метрополітені до невпізнання змінили станцію «Шулявська», заклеївши всі колони рекламою однієї з кредитних установ.
Колись яскраві колони, які були виконані з різнокольорової плитки, тепер «прикрашені» величезною яскраво-зеленою рекламою типово кричущого формату, повідомляє «Апостроф».
Таким чином, станція «Шулявська» приєдналася до інших станцій столичного метро, які «покращали» під силою реклами.
Зазначимо, що проектували станцію головні архітектори Києва - Анатолій Добровольський, Борис Приймак та інші.
Тим часом в соцмережах вже активно обговорюють оновлений вигляд станції, нарікаючи на занадто яскравий дизайн реклами і згадуючи самобутню оригінальність попереднього дизайну станції.
Нагадаємо, 1 листопада відкрився оновлений вестибюль №2 станції метро «Святошин». Дивіться, як змінилася станція після ремонту.