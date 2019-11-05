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    Новини

    Ще одну станцію київської підземки спотворили рекламою (фото)

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    Колись яскраві колони з різнокольорової плитки заклеїли яскраво-зеленою рекламою - Ще одну станцію київської підземки спотворили рекламою (фото)
    Колись яскраві колони з різнокольорової плитки заклеїли яскраво-зеленою рекламою
    Фото: Апостроф

    «Шулявська» приєдналася до низки станцій, заклеєних рекламою

    У київському метрополітені до невпізнання змінили станцію «Шулявська», заклеївши всі колони рекламою однієї з кредитних установ.

    Колись яскраві колони, які були виконані з різнокольорової плитки, тепер «прикрашені» величезною яскраво-зеленою рекламою типово кричущого формату, повідомляє «Апостроф».

    Таким чином, станція «Шулявська» приєдналася до інших станцій столичного метро, які «покращали» під силою реклами.

    Зазначимо, що проектували станцію головні архітектори Києва - Анатолій Добровольський, Борис Приймак та інші.

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    Ще одну станцію київської підземки спотворили рекламою (фото)
    Ще одну станцію київської підземки спотворили рекламою (фото)
    Ще одну станцію київської підземки спотворили рекламою (фото)
    Ще одну станцію київської підземки спотворили рекламою (фото)
    Ще одну станцію київської підземки спотворили рекламою (фото)
    Ще одну станцію київської підземки спотворили рекламою (фото)

    Тим часом в соцмережах вже активно обговорюють оновлений вигляд станції, нарікаючи на занадто яскравий дизайн реклами і згадуючи самобутню оригінальність попереднього дизайну станції.

    Нагадаємо, 1 листопада відкрився оновлений вестибюль №2 станції метро «Святошин». Дивіться, як змінилася станція після ремонту.

    Київ метро реклама
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