Ще одну станцію київської підземки спотворили рекламою (фото)



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Колись яскраві колони з різнокольорової плитки заклеїли яскраво-зеленою рекламою Фото: Апостроф

«Шулявська» приєдналася до низки станцій, заклеєних рекламою

У київському метрополітені до невпізнання змінили станцію «Шулявська», заклеївши всі колони рекламою однієї з кредитних установ.

Колись яскраві колони, які були виконані з різнокольорової плитки, тепер «прикрашені» величезною яскраво-зеленою рекламою типово кричущого формату, повідомляє «Апостроф».

Таким чином, станція «Шулявська» приєдналася до інших станцій столичного метро, які «покращали» під силою реклами.

Зазначимо, що проектували станцію головні архітектори Києва - Анатолій Добровольський, Борис Приймак та інші.

Тим часом в соцмережах вже активно обговорюють оновлений вигляд станції, нарікаючи на занадто яскравий дизайн реклами і згадуючи самобутню оригінальність попереднього дизайну станції.

Нагадаємо, 1 листопада відкрився оновлений вестибюль №2 станції метро «Святошин». Дивіться, як змінилася станція після ремонту.